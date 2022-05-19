CHP'li Kaya'dan Bakan Özer'e: Özel kalem müdürünüzü şube müdürü olarak atadığınız doğru mu?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal’ı önce özel kalem müdürlüğüne, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü’ne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi liyakat esaslarını dikkate alarak bu atamayı yaptınız” diye sordu.

CHP'li Kaya, Bakan Özer’in makam şoförlüğünü yapan Öcal’ı önce ‘özel kalem müdürü’, daha sonra da ‘şube müdürü’ olarak atadığını iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kaya, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

"Hangi liyakat esaslarına göre bu atamalar yapılmıştır?"

“Şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal’ı önce özel kalem müdürlüğüne, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü’ne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi liyakat esaslarını dikkate alarak bu atamayı yaptınız? İki kız kardeş olan Türk musiki sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’yı Milli Eğitim Bakan müşaviri ve başdanışmanı, Jale Şengün’ü de bakan danışmanı olarak atadığınız iddialar doğru mudur? Doğru ise hangi liyakat esaslarına göre bu atamalar yapılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen açığı ne kadardır? Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Kaç öğretmen ataması yapılacak?”

Yıldırım Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Buna vefa mı yoksa liyakatsiz insanları taşıma mı denir?"

“Mahmut Özer, Zonguldak Üniversitesi Rektörü olur, arkadaşlarını rektörlükte yanında tutar. Mahmut Özer, ÖSYM Başkanlığı’na gelir, yine Zonguldak’taki oyun arkadaşlarını, sohbet arkadaşlarını ÖSYM Başkanı olduğu dönemde yanına taşır. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olur, ÖSYM’ye Zonguldak’tan getirdiği arkadaşlarını bakan yardımcısı olduğu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’na taşır.

Daha sonra Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı olur ve Zonguldak’ta başladığı yolculuğunda arkadaşlarını terk etmez. Buna vefa mı yoksa liyakatsiz insanları taşıma mı denir? Bunu bilemem ama bildiğim bir şey var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, şoföründen aşçısına, aşçısından oyun arkadaşına kim varsa Milli Eğitim Bakanlığı’nda hak etmediği kadrolara taşımaya devam ediyor.

"Öğretmenlerden af dileyin, terk edin o koltuğu”

Atanmayan 700 bin öğretmen var. 2020, 2021 KPSS mağdurları sorunlarını çözememiş. Ücretli kölelik ücretiyle çalışan öğretmenler var. Daha öğretmen atama takvimi ilan edilmemiş, ama Mahmut Özer şoförünü özel daire müdürü, daire başkanı yapmakla uğraşıyor. Lütfen, görevinizi yapın. Görevinizi yapamıyorsanız öğretmenlerden af dileyin, terk edin o koltuğu.”

Bülent Arınç iktidarı eleştirdi: Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalı

Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: "SADAT’ları, beşli çeteleri beraber ezeceğiz"

CHP'den 19 Mayıs raporu: Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' olan gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor

Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor

TÜİK'te enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı istifa etti: Başkan, göreve "uzman" olarak devam edecek

CHP Kadıköy İlçe Başkanı: Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde, MHP’li bir grubun saldırdığı arkadaşımızın burnu kırıldı

"Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı asan Tanju Özcan: Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, alın beni hapse atın

Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

Finlandiya Başbakanı Marin: Bu noktada sakin kalıp; Türkiye ile masaya oturmalıyız

" />