CHP'li Kasap: Zafer Havalimanı'nın eksik kalan yolcuları için 6 milyon 938 bin Euro ödendi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, uğrattığı zararla gündeme gelen Zafer Havalimanı'nı CİMER'e sordu. CİMER'den aldığı yanıtı paylaşan Kasap, garanti edilen yolcu sayısının tutturulmaması nedeniyle 6 milyon 938 bin Euro ödendiğini belirtti.

Cumhuriyet'in haberine göre, iktidarın yap-işlet-devret modeliyle yaptığı projelerin kamu zararına neden olduğuna ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Zafer Havalimanı’nın kaç kişi tarafından kullanıldığını, havalimanını işleten firmaya kaç kişilik garanti verildiğini ve ne kadar garanti ödemesi yapıldığını öğrenmek için CİMER’e başvurdu.

CİMER’in paylaştığı verilere göre, Kütahya-Afyon-Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı için 2021’de iç hatlarda 775 bin 137, dış hatlarda ise 542 bin 596 kişilik yolcu garantisi verildi. Ancak verilen hedef tutturulamadı ve 2021’de iç hattı kullanan yolcu sayısı 9 bin 228 olurken, dış hat kullanan yolcu sayısı da 1904’te kaldı. Havalimanının eksik kalan 1 milyon 306 bin 537 yolcusu için, 6 milyon 938 bin 738 Euro ödenmek zorunda kaldı. Verileri değerlendiren CHP’li Kasap, “Devlet göz göre göre soyuluyor” dedi.

"İktidar, yandaşlarını zengin etmeye devam ediyor”

Havalimanının 50 milyon Euro bedelle inşa edildiğini belirten Kasap, “Yüzde 99 oranında yanılma payı olan ve verilen garantinin sadece yüzde 1’ini karşılayan Zafer Havalimanı nedeniyle, devletin kasasından bugünkü kur karşılığı bir yılda 106 milyon lira çıktı. Bugüne kadar olduğu gibi bu hata payıyla devam ederse, 2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon Avro’yu bulacak” diye konuştu. Kasap, “Kamuyu zarara uğratan bu yatırımların sözleşmelerindeki hükümleri Türk Lirası’na çevirmeyen iktidar, yandaşlarını zengin etmeye devam ediyor” tepkisini gösterdi.