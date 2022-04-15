CHP'li Kasap’tan Bakan Koca’ya: Bugün için bir hastaneden randevu almak işkenceye dönüştü, sizi göreve çağırıyorum

CHP'li Ali Fazıl Kasap, devlet hastanelerinde yaşanan randevu sorunun devam ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve çağırdı. Kasap, "Bugün için bir hastaneden randevu almak işkenceye dönüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırıyorum. TBMM Sağlık Komisyonunu göreve çağıyorum" diye konuştu.

CHP Kütahya Milletvekili TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Fazıl Kasap, devlet hastanelerinde randevu çilesinin bitmediğini dile getirerek vatandaşın mağdur edildiğini söyledi.

Muayene randevularının günler sonrasına, tetkik randevularının ise aylar sonrasına verildiğini belirten Kasap, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182’ye ise ulaşılmakta sorun yaşandığına belirterek Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve çağırdı.

Yirmi yıllık AKP iktidarının halkı hastaneden randevu alamaz hale getirdiğini belirten Kasap şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye’de sağlık sistemi bir açmaz içerisinde. Hekimlerimiz bugün Türkiye’de kalmak istemiyor. Çalışma koşulları düzeltilmediği takdirde ilerleyen günlerde bu kriz kendini çok daha fazla hissettirecek. Doğal olarak sağlık sisteminde yaşanan bu açmaz vatandaşımız da derinden etkiliyor. Bugün için bir hastaneden randevu almak işkenceye dönüştü. Artık kuyruklar evde, telefonlarda! ‘Sağlıkta çağ atladık’ diyenler ne hekimlerimizin ne sağlık çalışanlarımızın ne de vatandaşımızın yaşadığı sorunları görmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırıyorum. TBMM Sağlık Komisyonunu göreve çağıyorum.”