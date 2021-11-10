CHP'li Kasap, Bakan Yanık'a seslendi: 442 bin kişiye usulsüz ödeme yapıldı; sorumlular hakkında soruşturma başlattınız mı?

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 442 bin kişiye usulsüz ödeme yapıldığını söyledi. Kasap, Bakan Derya Yanık’a "Sayın Bakan burada 685 milyon lirayı, yersiz ödemeyi siz burada defaten şahıslardan istediğinizi söylüyorsunuz. Sonra da gidiyorsunuz vazgeçiyorsunuz, Sayın Bakan… Sorumlular hakkında soruşturma başlattınız mı? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe kanun teklifi görüşmelerinde konuşan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sayıştay raporlarını anımsattı ve 2018-2020 yılları arasında 442 bin kişiye 11,6 milyar lira yersiz ödeme yapıldığını kaydetti. Fazıl Kasap, “Sayıştay raporlarıyla ilgili CİMER’den yanıtı var, (Eski Bakan) Zehra Zümrüt Selçuk’un. ‘Bu yersiz ödemelerle ilgili amme alacakları tahsiline uygun olarak, tahsilat yoluna gidiyoruz’ diyor. Tarih 2020 ikinci ayın 12’si Size bir soru önergesi verdim. Sizin cevabınız şu şekilde, tarihini de söyleyeyim. 15 Haziran 2021. İçeriğinde verdiğim soruların bir kısmında usulen kamuflaj var da. Yılda en bir kez denetim yapılmakta diyorsunuz ama aynı Sayıştay raporunda bu seneye ait olan yani 2020’ye ait raporunda, diyorsunuz ki yüzde 52’sinin tarandığını ifade ediyor. Hangisine inanacağız bilmiyorum” diye konuştu.

Tıp doktoru olan CHP’li Kasap, engelli olan bazı yurttaşlara tam bağımlı raporu verilmediğini kaydederek, “Yüzde 90 oturamıyor, konuşamıyor. Siz bu insanlara şu anda tam bağımlı raporu verilmiyor. Kısmi bağımlı. Şu anda bunlar maaş alamıyor Sayın Bakan” diye tepki gösterdi.

"Euro’ya bağlayalım bu maaşları, erimesin”

Kasap engelli maaşı olarak dolar kuruyla hesaplandığında 40 dolar ila 70 dolar verildiğini belirterek, “Hani siz köprüleri vs. dolar, Euro bazında yapıyorsunuz ya. Bu maaşlar eridi Sayın Bakanım. Yıl sonu itibariyle daha da eriyecek. Bugün herhalde 9,89’ları filan buldu. Diğer verdiğiniz de 170 dolar. 170 dolar maaş veriyorsunuz, 170 dolar. Siz de bakanlık olarak, ben Türk parasının yanındayım, böyle bir öneride bulunun da dolara, Euro’ya bağlayalım bu maaşları, erimesin” diye vurguladı.

Kasap, Bakan Derya Yanık ve önceki iki bakanın birbiriyle çelişen üç ayrı yanıt verdiğini kaydederek, “Artık mızrak çuvala sığmıyor Sayın Bakan. Usulsüzlükse usulsüzlük. Burada kesinlikle de var. Hayır diyemiyorsunuz, burada 3 tane çelişkili cevabınız var” dedi.

“Bir işitme engelli şahıs sizinle direk olarak iletişim kurabiliyor mu; o sisteminiz yok"

Kasap, Bakan Yanık’a “Bir işitme engelli şahıs sizinle direk olarak iletişim kurabiliyor mu, Sayın Bakanım. Sizi arayabiliyor mu? O sisteminiz yok” diye seslendi. SMA1 Tip hastalarının sorunlarına ve Bakanlık’taki usulsüzlük iddialarına da değinen Fazıl Kasap şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak bağış toplamanın yerine siz yardım etmeyi düşünmüyor musunuz?"

“SMA 1 hastaları için Bakanlık onay vermiyor. EMA, FDA’nın onayı var. İnsanımız resmen bağış dileniyor. Siz Bakanlık olarak bağış toplamanın yerine siz direk yardım etmeyi düşünmüyor musunuz? Burada şu var. Bu kadar mızrak çuvala sığmazken, yolsuzluk üzerine yolsuzluk, usulsüzlük üzerine usulsüzlük varken, siz acaba bu kara delikler varken, istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Yaklaşık 6 aydır görevdesiniz, yüzde 52’sini dahi takip edemediniz. Yıl 2021. Bilgisayar sistemleri var. İnternet sitemi var. Yan yana iki bakanlık iletişim kuramıyor ve verilerini alamıyor. Böyle bir dünya var mı? Yıl 2021. Uzaya çıkacağız diyorsunuz ama yersiz ve 442 bin kişinin, usulsüz yere maaş alan kişilerin hesabını veremiyorsunuz. Bunlar kim ve tahsil etmeyi düşünüyor musunuz?"

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"

"Sayın Bakan burada 685 milyon lirayı, yersiz ödemeyi siz burada defaten şahıslardan istediğinizi söylüyorsunuz, sonra da gidiyorsunuz vazgeçiyorsunuz Sayın Bakan. Kanunsuzluk yapıyorsunuz. Bu bürokratlar hakkında soruşturma başlattınız mı Sayın Bakan? Sorumlular hakkında soruşturma başlattınız mı? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Görevden almazlar affını diler, affını. 650 milyon. Şaka mı?”