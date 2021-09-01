CHP'li Karaca: Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, "Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Tutumumuz açık ve net: daima barış, daimi barış" düşüncesini dile getirdi.

Karaca, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Karaca'nın açıklaması şöyle: