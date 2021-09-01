CHP'li Karaca: Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek

Karaca, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Karaca'nın açıklaması şöyle:
"Toplumsal barış ve uzlaşı için direnenlerin tarihi bizlerin en temel mirasıdır"
"İnsanlık tarihi kadar eski olan çatışmalar, işgal ve savaşlar tarihi, bize kalıcı barışa gidecek yol için dersler sunmaktadır. Afganistan’da yaşananlar, dünyanın farklı ülkelerinde süregiden savaşlar ne yazık ki, insanlığın bu dersi almadığını ortaya koymaktadır. Rantçı grupların, çıkarcı yöneticilerin, savaşla kendilerini var eden oluşumların dünyayı sürüklediği ortam her ne kadar karanlık bir tablo gibi görülse de; toplumsal barış ve uzlaşı için direnenlerin tarihi bizlerin en temel mirasıdır.
"Kalıcı barış için ilkemiz 'Yurtta barış, dünyada barış' olmaya devam edecektir"
Ülkemiz, zorlu savaşlara rağmen tam bağımsızlık için emperyalist güçlere karşı verilen kurtuluş mücadelesinin ardından Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya liderliği ve öngörüleriyle 'yurtta barış, cihanda barış' ilkesiyle örnek bir devlet olmayı başarmıştır. Bugün, komşularıyla dost bir ülkenin liderliğini başarıyla sürdürerek tüm dünyanın takdirini toplayan Mustafa Kemal Atatürk’ün barış anlayışının ülkemiz için kıymeti, bir kez daha anlaşılmıştır. Kalıcı barış için temel ilkemiz 'yurtta barış, dünyada barış' olmaya devam edecektir.
"Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde çözülecektir"
21. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde belirttiğimiz gibi; 5 temel sorun alanımızdan biri olan 'toplumsal barış' konusunda ısrarımız ve çabamız, çözüm odaklı önerilerimizle kalıcı barış politikamız devam etmektedir. CHP kurultay delegeleri olarak imzamızı attığımız beyannamemizde söz verdiğimiz gibi; Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir.
"Tutumumuz açık ve net: daima barış, daimi barış"
Kadın - erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele, ödün vermeksizin sürdürülecektir. Kutuplaştırılan, ayrıştırılan, biat kültürüne razı edilmeye çalışılan bir ülkede, toplumun farklı kesimlerinin huzur ve güven içinde birarada yaşayacağı günlerin yakın olduğunu, tek kişilik şahsım hükümetinin çatışmacı, üsttenci, dayatmacı, ortak aklı yok sayan girişimleri karşısında barış elçileri olarak kalıcı barıştan yana tutumumuzu sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Kadınlar, çocuklar, başta olmak üzere savaş ve göçlerden en çok olumsuz etkilenenlerin kırılgan gruplar olduğundan hareketle hiçbir bireyin hak ihlali yaşamayacağı, haksız yere hapislerde tutulmayacağı, ifade özgürlüğü nedeniyle haklarından mahrum bırakılmayacağı bir ülke için biz hazırız. Tutumumuz açık ve net: Daima barış, daimi barış." (ANKA)