CHP'li Karaca'dan Isparta açıklaması: Her evde en az 20-25 bin lira civarında zarar var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Antalya Milletvekili Cavit Arı, Isparta’da yaşanan elektrik kesintisinde elektronik aletleri zarar gören vatandaşları dinledi. Karaca, evlerdeki elektrikli aletlerin yüksek voltaj nedeniyle bozulduğunu belirterek, “Çamaşır makinası, bulaşık makinası hatta ve hatta kombileri bile arızalı olduğu için elektrik gelmiş olmasına rağmen hala ısınamıyorlar. Vatandaşlarımızın bize aktardığı; bu aletlerin bir daha tamiri mümkün değil. En az 20-25 bin (lira) civarında, her evde bu şekilde zarar doğuyor” dedi.

Isparta’daki incelemelerini sürdüren Biçer Karaca ve Cavit Arı, elektrik kesintisi nedeniyle elektronik aletleri zarar gören vatandaşların sorunlarını dinledi. Karaca, vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin şunları söyledi:

“Isparta Batıkent mahallesindeyiz. Merkez bir mahalle ve üç gün boyunca burada elektrikler kesilmiş. Elektrikler geldiğinde ise yüksek gerilim ve voltaj nedeniyle vatandaşların evlerindeki bütün elektronik cihazlar, elektrikli cihazlar tamamen arızalanmış. Çamaşır makinası, bulaşık makinası hatta ve hatta kombileri bile arızalı olduğu için elektrik gelmiş olmasına rağmen hala ısınamıyorlar. Vatandaşlarımızın bize aktardığı; bu aletlerin bir daha tamiri mümkün değil. En az 20-25 bin (lira) civarında, her evde bu şekilde zarar doğuyor. Karın getirdiği sorunlar yetmezmiş gibi, bir de bu elektrik kesintileri ve düzenli olarak elektrik iletim hatlarında voltaj ayarlaması yapılmadığı için, yatırım yapılmadığı için vatandaşlarımızın elektrikli aletleri de tamamen şu an devre dışı kalmış ve bozulmuş durumda.”

Elektrik kesintisi nedeniyle elektronik aletlerinin hepsinin bozulduğunu belirten bir vatandaş, Karaca ve Arı’ya, “İnternet, televizyon, modem gitti. Televizyon receiverı gitti. Bütün lambalar patladı. Çamaşır, bulaşık makinaları, hepsi gitti. Fırsatçılık yapanlar var. Normalde 300, 400 lira olan şeye 2 bin, bin 500 lira diyorlar” diyerek dert yandı.

“BU HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLI ZARARLARIN VATANDAŞA ÖDENMESİ GEREKMEKTE”

Cavit Arı ise yaşanan mağduriyetten elektrik sağlayıcısı firmanın sorumlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sonuçta, şimdi voltajın bir düşüp bir yükselmiş olması, o hatların düzgün olmayışından kaynaklı. Dolayısıyla bir hizmet kusuru var. Bu hizmet kusurundan kaynaklı zararların vatandaşa ödenmesi gerekmekte. Yani burada CLK firması, bu hizmet kusurundan kaynaklı zararı ödemekle mükellef. Vatandaşımızın beklentisi de bu zararın giderilmesi.”