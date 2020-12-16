CHP'li Karaca'dan Bakan Soylu'ya 'Ooh oh' yanıtı": Vatandaşlar ekonomik buhrandan 'off off' diye inliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe konuşmasındaki “‘Ooh, oh’ sözlerine, "Vatandaşlar ekonomik buhrandan 'Oof, of' diye inliyor" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe konuşmasındaki “‘Ooh, oh’ sözlerine, "Vatandaşlar ekonomik buhrandan 'Oof, of' diye inliyor. Vatandaşı kandırmayın çünkü o vatandaş o yoksulluğu çok derinden yaşıyor” karşılığını verdi.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Karaca, 2021 yılı bütçesini “Vatandaşların eşit, adil, onurlu bir yaşam hakkını değil, ‘Beşli Çete’nin cüzdan hakkını koruyacak bir bütçe” olarak niteledi. Karaca, şöyle konuştu:

“Tefecilerin, yağmacıların dört gözle beklediği bu bütçede, sosyal bütçeleme yöntemlerinden biri olan insan haklarına duyarlı bütçelemeden söz etmek istiyorum. Vatandaşlar ekonomik buhrandan "Oof, of" diye inlerken "Ooh, oh" diyen Bakana, aynı zamanda "Açlık yok." deyip bir kuru ekmeği 83 milyona layık gören milletvekiline ve "Türkiye'de yoksulluk sorunu yok." diyen Bakana da insan haklarına dayalı bütçelemeyi anlatmak zorundayım. Vatandaşı kandırmayın çünkü o vatandaş o yoksulluğu çok derinden yaşıyor. ‘İnsan haklarına dayalı bütçe’ demek, vatandaşlarımızın insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilecekleri olanakları sağlayan ve buna kaynak ayıran bütçe demektir yani çocuğuna mama alamadığı için şekerli su içirmek zorunda kalan anaların olmadığı bütçe demektir; gençlerimiz işsizlik kıskacında inim inim inlerken ‘Sosyal güvenlik destek primini yatırmadın.’ diyerek sağlık hakkından faydalanma haklarının elinden alınmadığı bütçe demektir; yine, eğitim hakkına, derslere erişebilmek için ayazlı dağlara çıkıp oradan internet çekmesi için bekleyen öğrencilerimizin olmadığı bütçe demektir; yine, iktidarı eleştirdiği için 80 yaşındaki kadının apar topar gözaltına alınıp derdest edilmediği bütçedir. 10 milyon işsiz var iken 10 milyon işsizin varlığını kabul edip bu işsizlere çalışma hakkı tanıyacak yatırım olanaklarının planlandığı bütçe demektir; örgütlenme hakkının önündeki çelik bariyerlerin kaldırıldığı bütçe demektir. 2021 yılı bütçesi böyle bir bütçe mi? Hayır, böyle bir bütçe değil.

2021 yılı bütçesi bize diyor ki: ‘Ben vatandaşların eşit, adil, onurlu bir yaşam hakkını değil, ‘Beşli Çete’nin cüzdan hakkını koruyacak politikalar üreteceğim.’ Bu bütçe diyor ki, ‘Sarayın, saray şürekâsının, faiz baronlarının milyon dolarlarını ceplerine indireceği ama vatandaşa bir kuru ekmeği çok görecek politikalar üreteceğim.’ Yani bu bütçe sosyal bütçe değil, bu bütçe insan haklarına dayalı bütçe hiç değil.”