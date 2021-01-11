CHP'li Karabat: Basın İlan Kurumu, gazeteleri baskı altına alan kararlarıyla hükümetin baskı aparatına dönüştü

CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, Basın İlan Kurumu’nun son yıllarda tartışmalı birçok karara imza attığını savunurken, resmi ilanların paylaştırılmasında tarafsız olması beklenen kurumun taraflı ve antidemokratik davrandığını söyledi. "Basın İlan Kurumu’nun gazeteleri baskı altına alan kararlarıyla adeta hükümetin bir baskı aparatına dönüştüğünü" savundu
Konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu.
Basın organlarını ‘mevzuat’ ve ‘Basın Ahlak Esasları’ kapsamında denetleyen kurumun son yıllarda birçok tartışmalı karara imza attığını savunan Karabat, “Temel amacı ‘yandaş’ bir basının oluşmasını engellemek ve yerel basının güçlenmesine olanak sağlamak olan BİK’in ülkemiz basının hâlihazırdaki durumu dikkate alındığında bu görevi yerine getiremediği açıktır” dedi.
Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamalarında giderek gerilediğini belirten Karabat, "Basın İlan Kurumu’nun gazeteleri baskı altına alan kararlarıyla adeta hükümetin bir baskı aparatına dönüştüğünü" savundu.
Açıklamasının devamında, "Basın İlan Kurumu’nun tarafsız ve bağımsız habercilik yapan gazeteleri sürekli hedef almasını" eleştirerek, “Basın İlan Kurumu’nun, tarafsız ve bağımsız habercilik noktasında yüz akımız olan Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gibi gazeteleri sürekli hedef alması, gazetelere dönük siyasi baskının ekonomik alandaki devamı olarak görülmelidir” dedi.
Basın ilan Kurumu’na, evrensel insan hakları ve basın özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde karar alma çağrısında bulunan CHP’li Karabat, medya ve televizyon alanında RTÜK’ün ortaya koyduğu yanlı ve haksız kararların, basın alanında BİK eliyle sürdürüldüğü savundu.
Karabat’ın Cumhurbaşkanlığı'na sorduğu sorular şöyle:
- 1- Basın İlan Kurumu, 2020 yılı içinde toplamda kaç ilanın yayınlanmasına aracılık etmiştir? Bunların gazetelere göre dağılımı nasıldır?
- 2- Son 20 yılda (2000-2020) Basın İlan Kurumu’nun aracılık ettiği ilan sayısı ve bunların mali değeri ne kadardır? Bu ilanlar hangi miktar ve oranlarda gazetelere dağıtılmıştır? Bunların yıllara göre dağılımı nasıldır?
- 3- Basın İlan Kurumu ulusal günlük siyasi süreli yayın niteliğindeki yayımlarla ilgili olarak 2000-2020 yılları arasında kaç kez; 195 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 129 sayılı Genel Kurul Kararı çerçevesinde basın ahlak esaslarına aykırı yayım nedeni ile ilan kesme ve uyarma yaptırımı uygulanmıştır? Bu yaptırımlar hangi basın organlarına uygulanmıştır? Bu cezalardan uygulanmayanlar var mıdır?
- 4- Son beş yılda haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması nedeniyle müeyyide uygulanan gazete sayısı kaçtır? Bu gazeteler hangileridir? Bunlara uygulanan cezalar nelerdir?
5- Okurların bir gazete bayisinden birden çok gazete alması gazeteleri cezalandırma gerekçesi midir? Bu yönde cezai müeyyide uygulanmış mıdır? Uygulandıysa bunun dayanağı nedir? Bu cezalar hangi gazetelere uygulanmıştır?
- 6- Basın İlan Kurumu, son 5 yılda özellikle nefret söylemleri, nefret suçları ve hakaret gibi içerikleri veren gazete ve dergilerle ilgili kaç işlem başlatmıştır? Bu nedenlerle işlem yapılan gazeteler hangileridir ve bu işlemlerin sonucu ne olmuştur?
- 7- Hukuki olarak suç olduğu tespit edilmemiş haberle ilgili işlem ve cezai yaptırım uygulanması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmakta mıdır?