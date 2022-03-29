CHP'li Karabat: AKP hükümeti, 5 yılda canlı hayvan ithalatına 4.5 milyar dolar ödedi

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, "Türkiye’de tarım ve hayvancılık günden güne yok olurken, AKP yerli üreticiyi desteklemek yerine ülkenin kaynaklarını yabancılara aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği canlı hayvan ithalatı bugüne özgü değil. Rakamlar ortada" dedi.

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, AKP hükümetinin tarım ve hayvancılık politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

"Hayvancılarımız yüksek maliyetler altında ezilirken, AKP Hükümeti gidip yabancı çiftçilere milyarlarca dolar kaynak aktarıyor" diyen Karabat, "Üreticiler 'Yem, mazot fiyatları düşsün' diyor ama AKP son 5 yılda sadece canlı hayvan ithalatına 4.5 milyar dolar ödedi" bilgisini paylaştı.

"Yine günü kurtaran politikalar, şaşırmadık"

Karabat, "Ortaya çıkardığımız canlı hayvan ihracatı skandalından sonra ithalat konusunda uyarı yapmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adres dahi vererek Uruguay’dan canlı hayvan ithal edileceğini söyledi. Yine günü kurtaran politikalar, şaşırmadık. Türkiye’de tarım ve hayvancılık günden güne yok olurken, AKP yerli üreticiyi desteklemek yerine ülkenin kaynaklarını yabancılara aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği canlı hayvan ithalatı bugüne özgü değil. Rakamlar ortada" diyerek şu bilgileri verdi:

"İstanbul’un tarım arazilerini, meralarını Kanal İstanbul’la imara açıyorlar"

"Meralar boş dururken, son 5 yılda 4.5 milyar dolarlık canlı hayvan, 630 milyon dolarlık da et ithalatı yapıldı. Yani AKP, 5 milyar doları yabancı çiftçilere kazandırdı.

Yetmiyor, İstanbul’un tarım arazilerini, meralarını Kanal İstanbul’la imara açıyorlar.

Vizyonsuz, öngörüsüz ve plansız politikalarla hareket eden, halkının temel gıda ürünlerine güvenle ulaşmasında dahi kendisini sorumlu görmeyen AKP, tarım ve hayvancılıkta ülkeyi kıtlık noktasına getirmiştir.

Oysaki 5 milyar dolarlık kaynak çiftçimize, üreticimize aktarılsaydı tablo çok farklı olurdu... İşsizlik azalır, gıdaya daha uygun fiyata ulaşılır ve cebimizdeki para da yurtdışına gitmezdi.

Ne acıdır ki vatandaşın et, süt, yumurta gibi temel gıda ürünlerine ulaşamadığı bir ortamda ülkenin Cumhurbaşkanı kalkıp manda yoğurduyla beslenin diyor. İktidar sahipleri gaflet ve dalalet içindedir.

Sayın Erdoğan çiftçilere 29 milyar TL destek verileceğini açıkladı. Bu rakam 2 milyar dolara denk geliyor. 2021’de hububat, bakliyat, yağlı tohum ve bitkisel-hayvansal yağlarda ise yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

On milyarlarca dolarlık kaynağımızı AKP yabancı çiftçilere aktarıyor. Kıtlık noktasında çok ciddi bir gıda krizi yaşanırken iktidar sahipleri tarafından halen ithalattan bahsedilmesi, Türkiye’nin beka meselesi haline gelmiştir.

"TÜİK kırmızı et istatistiklerini neden 25 aydır açıklamıyor?"

"Israrla soruyorum: TÜİK kırmızı et istatistiklerini neden 25 aydır açıklamıyor? Şekerde, yağda, hububatta stokların durumu ne? Kesilen veya ihraç edilen hayvanlar istatistiklerden düşürülüyor mu?

Çarpıtılan veriler, durumun vahametini ortaya koyuyor."