CHP'li Kaftancıoğlu: Sandık Savunma Hareketi başlatıyoruz!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘Sandık Savunma Hareketi’ni başlattıklarını duyurdu.

Türkiye'de her ne kadar seçime daha iki yıl olsa da, ana muhalefetin sandık güvenliğine ilişkin çalışmaları başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu kapsamda hayata geçirecekleri 'İstanbul Modeli' ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu ve avukatlara şöyle seslendi:

"Sevgili avukat kardeşim, ilçe seçim kurulları ve sandıklarda vatandaşın oyunu ben de korumalıyım diyorsan eğer ‘[email protected]’ adresine mailini bekliyoruz. Çalışmalarımıza ve başta bilişim okuryazarlığı olmak üzere eğitimlerimize şimdiden başlayalım.”