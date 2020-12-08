CHP'li Kadıgil, Ali Cem Köroğlu'nu sordu; bakan yanıt verdi: İhmal varsa gereğini yaparım

CHP Milletvekili Sera Kadıgil, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Ersoy’a size bir cinayetin anatomisinden bahsedeceğim diyerek Devlet Tiyatroları’nda Ali Cem Köroğlu’nun Koronavirüs nedeniyle nasıl hayatını kaybettiğini anlattı.

Kadıgil; Bakan Yardımcısı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü’nün derhal görevden alınması gerektiğini söyleyerek “Bu konuşma bittiğinde hemen telefonu kaldırıp bunu yapmanızı istiyorum. Gün sonuna dek; ihmal cinayetinde en küçük bir sorumsuzluğu olan tüm bürokratlarını açığa alındığı ve çok ciddi bir soruşturma açtığınız haberini bekliyoruz. Ali Cem Hoca’nın canının hesabını vermeden kimsenin bu işten kurtulamayacağını tüm Genel Kurul’un önünde, tüm DT sanatçıları adına taahhüt ediyorum!” ifadelerini kullandı.

"Yetenekli bay kurt!"

DT sahne ve kostüm tasarımcısı Köroğlu’nun, COVID-19 sebebiyle, 5 Aralık günü hayatını kaybettiğini belirten Kadıgil, süreç içinde yaşananları anlattı. CHP’li Vekil; “Size bir cinayetin anatomisini anlatacağım. DT’nin en saygı duyulan tasarımcılarından, en sevilen insanlarından Ali Cem Köroğlu cinayetinin…Devlet Tiyatroları Genel Müdürünün oğlunu tanıştırmam lazım önce. Akın Kurt 2 sene önce mezun olmuş. Ülkenin dört yanındaki genç meslektaşları garson olarak dahi iş bulamazken, bu genç yaşında 3 oyunda birden başrol kapacak kadar yetenekli! İzmir DT’de görevli. Son oyunu Karıncalar-Bir Savaş Vardı Bu oyun sadece prömiyer yaptı. Ancak meğer başrolümüz covidmiş. Ertesi gün testi pozitif çıktı. Sonra ekipten 1 değil 5 değil tam 19 kişi covid oldu. Durumu ağır olanlar var. Ali Cem Köroğlu öldü. Kardeşi hala hastanede!”

Sözlerini Köroğlu’nun hayatını kaybetmesine neden olan süreci kronolojik olarak anlatarak devam eden Kadıgil; “Peki bunun neresi cinayet? Bu olanların DT Genel Müdürüyle, Kurumdan Sorumlu Bakan Yardımcınızla ne ilgisi var? Ben nedenle Genel Müdürü ve İzmir DT Müdürünü bu konuşma bittiğinde görevden alacağınızı iddia ediyorum” dedi. Kadıgil sözlerini şöyle sürdürdü;

“18 Kasım Çarşamba: DT Genel Müdürünün eşi, oğlunun prömiyeri için Ankara’dan İzmir’e geldi. Oğlu ile aynı evde kalmaya başladı.

21 Kasım Cumartesi: DT Genel Müdürünün korona testi pozitif çıktı.

24 Kasım Salı: Karıncalar isimli müdürün oğlunun tek kişilik oyunun prömiyeri yapıldı. 700 km yol gelen ve oğluyla aynı evde kalan anne nedense prömiyeri, izlemeye gelmedi.

25 Kasım Çarşamba: Başrol Oyuncusu oğlunun testi pozitif çıktı.

25 Kasım Çarşamba: İzmir DT sahne kapattı.

26 Kasım Perşembe: Ali Cem Köroğlu’nun testi pozitif çıktı. Devam eden günlerde kendi imkanlarıyla test yaptıran diğer 19 sahne emekçisinin de.

5 Aralık Cumartesi: Ali Cem Köroğlu vefat etti.”

Kadıgil'den Bakan Ersoy'a: Siz nasıl izin verdiniz Sayın Bakan?

Tüm bunların bir tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Kadıgil, “Gencecik bir oyuncunun bile isteye gidip meslektaşlarına hastalık bulaştırdığını düşünmüyorum ama bu yaşananlarda birilerinin sorumsuzluğu olduğunu biliyorum” dedi.

Kadıgil; Bakan Ersoy’dan sorularına yanıt istedi:” Genel Müdürünüz covid pozitif çıkar çıkmaz neden hem eşini hem İzmir’i arayıp bilgilendirmedi? Neden ya daha 3 gün önce görüştük aman dikkat demedi? Ya da dedi ama İzmir DT Müdürü mü gereğini yapıp oyunu iptal etmedi? Neden oğlu ve eşi aynı evde yaşamalarına rağmen ya biz temaslıyız evde durmalıyız demediler? Neden DT Genel Müdürü filyasyon ekiplerine eşin temaslı olduğunu bildirilmedi veya daha vahimi bildirildiyse neden gereği yapılmadı? Neden covid temaslısı bir insan, semptom da göstermesine rağmen önce teste koşup sonra da evinde oturması gerektiği halde çıkıp oyun oynadı, buna kim nasıl müsaade etti? DT buna nasıl izin verdi? Genel Müdür buna nasıl izin verdi? İzmir DT Müdürü buna nasıl izin verdi? Bunlardan sorumlu Bakan Yardımcınız nasıl izin verdi? Siz nasıl izin verdiniz Sayın Bakan?”

Kadıgil, Bakan’ın vicdanına seslendiğini söyleyerek “Bir insanın ölmesi bu kadar mı basit?” diye sordu.

"Sorumluları derhal görevden el çektirmelisiniz"

CHP’li Vekil Bakan Ersoy’un şu andan itibaren harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek DT ve Devlet Opera Balesi’nin temsil ve provalarının iptal edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kadıgil; ”Ali Cem Köroğlu’nun elbirliğiyle öldürülmesine ilişkin olarak Kurum’da dürüstlüğüne ve şerefine en güvendiğiniz müfettişlerle bir soruşturma açılmalı. Bu cinayette ihmali olan herkesin cezası verilmeli. Bakan Yardımcınızdan Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne ve özellikle İzmir DT Müdürü derhal görevden el çektirilmeli! Bu kişilerin en küçük bir suçu yoksa dahi bu idari ve adli soruşturma neticesinde kesinleşecektir. Bu süreci etkilememeleri için o koltukları hemen bugün bu saat itibariyle terk etmeleri gerekli ki; adil bir soruşturma yürütülsün” dedi.

"Cahil de sensin, vicdansız da"

Konuşmasında İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü’ne de seslenen Kadıgil; Levent Ulukut’un Sabah gazetesine verdiği röportajda iddiaları dile getirenlere “cahil ve vicdansız” dediğini hatırlatarak “Cahil de sensin, vicdansız da sensin, sorumsuz da sensin. Ve o koltuğu terk edeceksin!” dedi.

Bakan Ersoy'dan yanıt geldi: Bir ihmal var ise gereğini yaparım

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kadıgil'in konuşmasına yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın vekilim bir ihmal var ise sizin söylemenize gerek yok ben gereğini yaparım. Bu zamana kadar da yaptım. Olayla ilgili de müfettiş gönderdim, soruşturmadan sonra gereği neyse yaparım"

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