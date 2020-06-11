CHP'li Kaboğlu, "Topkapı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı" sözlerine açıklık getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu , "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" şeklindeki ifadesine açıklık getirdi. Kaboğlu, bu yapıların insanlığın ortak mirası olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" ifadesi nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Kaboğlu, sözlerinin tam halinin "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü insanlığın ortak mirası bunlar. Anayasamız 63. maddede bunu öngörüyor ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır" şeklinde olduğunu belirtti.

Kaboğlu, şöyle devam etti:

"Tarihsel ve kültürel eserlerimizi, insanlığın ortak mirası statüsünde evrensel değerler olarak sahiplenmek ve onların bu anlayışla daha iyi korunmasını önermek, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni, 'Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi' olarak (Anasaya, Bşlg.) savunmaktır."