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CHP’li Kaboğlu’ndan Erdoğan’a:  Anayasayı sürekli ihlal eden parti başkanı tek kişi yönetiminden kurtulmak için ülke yönetimine talibiz

"Siyasal iktidarın el değiştirmesinden vazgeçmek, demokrasiden vazgeçmektir"

Erdoğan - Kaboğlu

07 Ekim 2021 15:58

CHP milletvekili ve anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" sözlerine, "Anayasayı sürekli ihlal eden parti başkanı tek kişi yönetiminden kurtulmak için ülke yönetimine talibiz" yanıtını verdi. 

Kaboğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasayı sürekli ihlal eden parti başkanı tek kişi yönetiminden kurtulmak için ülke yönetimine talibiz. Siyasal iktidarın el değiştirmesinden vazgeçmek, demokrasiden vazgeçmektir. Cumhuriyeti yüzüncü yılında demokratik hukuk devletine  dönüştürme irademizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı. 

ErdoğanCHPmilletvekiliİbrahim Kaboğlu
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