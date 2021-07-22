CHP'li İlgezdi: Her 2 saatte 3 sağlık çalışanı şiddet görüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını belirterek, "Her 2 saatte 3 sağlık çalışanı şiddet görüyor" dedi.

İlgezdi; sağlıkta şiddetin arttığına dikkat çekerek, "1 Haziran 2012 tarihinde başlayan Beyaz Kod uygulamasında 01 Nisan 2021 tarihine kadar toplam 110 bin 475 vaka yaşandı. Buna göre aylık 1083, günlük 36, saatte 1,5 sağlıkçı şiddete maruz kaldı" açıklamasını yaptı.

İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yaptığı bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtta sadece beyaz kod toplam sayısının verildiğini anımsattı. Akkuş İlgezdi, “Bakandan yıllar itibari ile istemiştik ki şiddetin artışının boyutları gözler önüne serilsin diye. Ancak toplam sayı vermekle yetindi” diye konuştu.

Sağlıkta şiddet için ciddi yaptırımlara ihtiyaç olduğunu belirten CHP’li Akkuş İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzde sağlık hizmetlerinde nitelik yerini niceliğe bıraktı. Muayene başına 5 dakika ayrılan bir sistemde nitelikten bahsetmek mümkün olamaz. Bunların sonucunda hekimler öfke ve şiddetin temel öznesi oldular. Çünkü hastalar karşılarında sistemi kuran bürokratları değil, uygulamak zorunda kalan hekimleri buluyor.”

İlgezdi’nin Ekim 2019’da sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin araştırılması için verdiği Meclis Araştırma önergesi de reddedilmişti. (ANKA)