CHP'li İlgezdi: AKP iktidarı umudu bitirdi, 777'si kız çocuğu 53 bin kişi intihar etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AKP iktidarının son 19 yılda yurttaşların umudunu bitirdiğini savunarak, "Tespitlerimize göre AKP iktidarında 53 bin kişi intihar etti. Bunların 777’si 15 yaş altı kız çocuğu idi" dedi.

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı yazılı açıklamayla, son yıllarda Türkiye’deki, intiharların kaygı verici biçimde arttığını kaydederek, "19 yılda umudu bitirdiniz. Yapılmayacak ne varsa hepsini yaptınız. İnsanların yaşamlarına son vermelerine neden oldunuz" dedi. İlgezdi iktidarın intiharları "normalleştirdiğini" savunarak, şunları vurguladı:

"24 yaşındaki İhsan Bekkaya işsizdi. Ölüme yürürken, bıraktığı notta ‘umudumuzu çaldınız’ yazıyordu. Acil Tıp Teknisyeni Ömer tükenmişti. Son sözü ‘Yaşamayı beceremedim’ oldu. Üniversite öğrencisi Muhammet umutsuzdu. 23 yıllık kısa ömrüne son verirken, ‘Başaramadım’ dedi. AKP iktidarında ölümlerin sonu gelmiyor.

Tespitlerimize göre AKP iktidarında 53 bin kişi intihar etti. Türkiye’de 19 yılda gerçekleşen intiharların yüzde 3’ünde kurbanlar 15 yaşından küçüktü. Bu çocukların yüzde 53’ü kız çocuğuydu. 15 yaşından küçük 777 kız çocuğu intihar etti. Çünkü istismar yaygınlaşıyor. Hane içi şiddet cezasız kalıyor. Erken yaşta zorla evlilikler meşrulaşıyor."