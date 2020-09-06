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CHP'li il başkanı: Antalya’da günlük 300 ila 350 pozitif vaka tespit ediliyor

06 Eylül 2020 20:54

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar yaptığı açıklamada, kentte günlük 300-350 pozitif vakanın tespit edildiğini söyledi. Bayar, AKP hükümetini salgınla ‘gerçekçi mücadeleye’ davet etti.

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