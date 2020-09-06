CHP'li il başkanı: Antalya’da günlük 300 ila 350 pozitif vaka tespit ediliyor

Sağlık Bakanlığı'nın verilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bayar, bu konuda şeffaf bir yol izlenmediğini kaydederek, hükümeti salgınla ‘gerçekçi bir mücadele’ yürütmeye davet etti.

Bayar bununla birlikte, Antalya’da günde 300-350 pozitif vaka tespit edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti. CHP’li başkan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile hekimi başına 15 hasta düşüyor"

“Bugüne kadar Covid-19 yüzünden 37 hekim hayatını kaybetti. 37 hekimimizin 12 tanesini son bir haftada kaybettik. Duyumlarımıza göre Antalya'da günlük 300-350 pozitif vaka tespit ediliyor. Bazı hastanelerimizde boş oda kalmadığından hastaların tek odada ikişerli yatırılmaya başlandığını duyduk. Önceleri aile hekimi başına 3-4 hasta düşerken, şimdilerde bu sayının 15'i bulduğu söyleniyor.

Ayrıca yurtdışından gelen turistler sadece sorgulanıyor ve ateşleri ölçülüyor fakat geri giderlerken bu turistlere PCR testi yapılıyor ve bu çıkışlarda günlük 10-15 pozitif vaka tespit ediliyor.

Turizmi canlandırmak, ekonomiye katkı sağlamasını beklemek adına AKP hükümetinin izlediği yol toplum sağlığını büyük tehlikeye atmaktadır. Tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in Covid-19 hastalığına yakalandığını gizlemesi gerektiğini söyleyen AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu gibi zihniyete sahip iktidar sahipleri iyi bilmelidir ki; insan sağlığı ve hayatı çirkin ekonomik hesaplara ve siyasi çıkar malzemelerine alet edilemeyecek kadar değerlidir.

Tüm bu yanlışlardan dönülmesi, salgınla gerçekçi bir şekilde mücadele edilmesi ve sağlık emekçilerinin taleplerinin karşılanması adına AKP hükümetini; ekonomik hesaplarını, çıkar siyasetini ve egosunu bir kenara bırakıp Bilim Kurulunu ve Türk Tabipler Birliği'ni acilen toplayarak, bilimsel yöntemlerle, alınması gereken önlemleri belirlemeye ve uygulamaya davet ediyoruz”