CHP'li heyet sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor

Giresun'da 1'i jandarma dört kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini yerinde incelemek için CHP'den bir heyet ile gidiyor.

CHP'den yapılan açıklamada Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyetin Giresun'a hareket ettiği belirtildi.

Heyet, sel felaketini yerinde inceleyecek.

Giresun'un Dereli İlçesi'nde meydana gelen selde hâlâ kayıp vatandaşların olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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