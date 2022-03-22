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CHP'li Hakverdi'den Furkan Vakfı eylemine müdahale hakkında suç duyurusu

22 Mart 2022 15:12

T24 Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Ali haydar Hakverdi, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine polis tarafından yapılan sert müdahale hakkında suç duyurusunda bulundu.

Furkan Vakfı’nın 8 tutuklu üyesi için Adana'da düzenlediği eyleme polisin sert müdahalesi kameraya yansımıştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası CHP'li Hakverdi, eylemcilerin işkenceye maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde polislerin tespit edilmesi, haklarında işkenceden soruşturma açılması ve delillerin dosyaya eklenmesi talep edildi.

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