“Külliye'de çalışan personele elden ödeme yapıldı” iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a soran CHP’li Hakverdi: Yasal olmayan bu ödeme hangi kaynaktan karşılandı?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışan kamu personeline elden 5 bin 500’er TL verildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, "Son iki hafta içinde Külliye'de çalışan personellere, adı ne olursa olsun elden nakit para ödemesi yapılmış mıdır" diye sordu.

Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışan kamu personeline elden 5 bin 500’er TL verildiği iddialarıyla ilgili, Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Hakverdi, “Öncelikle Külliye'de çalışanların diğer kamu personellerinden ayrıcalığı nedir? Muhasebeleştirilmeden elden dağıtılan bu para hangi karara dayanılarak ve nerenin bütçesinden karşılanmıştır? Bu soruların Cumhurbaşkanı tarafından ivedi olarak cevaplandırılması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir” dedi.

Hakverdi, önergesinde şunları kaydetti:

"Vatandaşımız düşük ücretli köleler haline getirilmiştir"

“Türkiye, iktidarınızın yanlış politikaları sonucu ekonomik olarak çok zor bir sürecin içerisine itilmiştir. Yüksek enflasyon, insanların alım gücünü düşürürken TL karşısında aşırı değerlenen döviz ise ülke olarak borçlarımızı neredeyse son bir yılda ikiye katlanmıştır. İktidarın yeni politikası nedeniyle ne yazık ki vatandaşlarımız düşük ücretli köleler haline getirilmiştir. Tüm bu buhranın sonucunda işsizlik bir yandan hızla artarken neredeyse her kalem mal ve hizmete de zam üstüne zam gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Bu sürecin sonucunda ise milyonlarca asgari ücretli çalışan, işçi, memur ve emekli, açlık sınırının altında aldığı aylıklarla geçinmeye çalışmakta ve çok zor günler geçirmektedir. Henüz asgari ücrete, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar belirlenmemiş ve kimseye hiçbir ödeme yapılmamışken bir kamu kurumu olan ‘Külliye’ çalışanlarına geçtiğimiz hafta 5 bin 500’er TL elden para ödendiği iddia edilmektedir."

"Son iki hafta içinde Külliye'de çalışan personellere elden nakit para ödemesi yapıldı mı?"

Hakverdi, Oktay’a şu soruları yöneltti:

"Son 2 hafta içinde Külliye'de çalışan personellere, adı ne olursa olsun elden nakit para ödemesi yapılmış mıdır? Ödeme yapılmışsa tutar ne kadardır? Yasal olmayan bu ödeme hangi kaynaktan karşılanmıştır? Bu ödemeler yapılırken örtülü ödenek kullanılmış mıdır? Bu ödemeler doğru ise kamuda çalışan tüm işçi ve memurlara bu tutarda bir ek ödeme yapılmasına dair karar almayı düşünüyor musunuz?"