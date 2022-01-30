CHP'li Güzelmansur: Sanayide enerji kısıtlaması, ihracat yapan fabrikaların taahhütlerini yerine getirememesine neden oluyor

Antakya OSB'de üretim tesislerini ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sanayicilerin dertlerini dinledi.

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre Bir boru üretim tesisini inceleyen Güzelmansur, tesisin üretim yapamadığını belirterek, “Dalgalı kur, ham maddede ithalata bağımlılık, istikrarsızlık, geleceği öngörememe zaten sanayiciyi perişan ediyordu. Bunun üstüne bir de doğalgaz kısıtlaması ve elektrik kesintileri geldi. Verilen kısıtlı doğalgaz üretime yetmiyor. Fabrikasını 3 gün kapatan da var, 5 gün kapatan da” dedi.

“Bu durum ihracat yapan fabrikaların taahhütlerini yerine getirememesine neden oluyor” diyen Güzelmansur, “Güven sorunu da yaratıyor. Fabrikasını kapatan, üretimi durduran, siparişlerini yetiştiremeyen sanayici sorunun bir daha yaşanmamak üzere çözülmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.

"Gereken önlemlerin alınmasını rica ediyoruz"

Boru üretim tesisi olan Cihat Alpaslan, Güzelmansur'un ziyaretinde üretimi durduklarını ifade etti.

Yetkililerden çözüm isteyen Alpaslan; “Doğalgazda kısıtlamaya gidildi. 10 günden bu yana belirli bir metraj uygulanıyor. Zaten bizim bir fırınımız çalıştığı zaman o kotayı aşmış oluyoruz. Onun için kapatmak zorunda kaldık, 10 günden beri açmıyoruz. Elektrikten dolayı da fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Üretimimiz aksadı. Bir daha tekrarlanmasını istemiyoruz. Piyasa, dalgalı kur ve istikrar olmadığından dolayı zor durumdayız. Bunun için gereken önlemlerin alınmasını rica ediyoruz” dedi.