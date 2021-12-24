CHP’li Güzelmansur: Günde ortalama 3735 kişi icralık oluyor

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Günde ortalama 3735 kişi icralık oluyor" açıklamasını yaptı.

Güzelmansur TBMM'de düzenlediği basın toplantısında halkın borçluluk durumuna değinerek “Ekim 2021'de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişi katıldı" dedi. Güzelmansur, “Ekim ayında 160 bin kişi ilk defa kredi kartı, 108 bin kişi ilk defa tüketici kredisi, 20 bin kişi ilk kez konut kredisi, 114 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. Yani Ekim 2021’de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişi daha katıldı” diye konuştu.

"Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 1,2 milyon oldu"

Güzelmansur şu ifadeleri kullandı:

"Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 2020’de 690 bin iken, Ekim 2021’de 1 milyon 212 bin kişi oldu. Artış yüzde 75,65! Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı bu yıl Eylül ayında 47 bin idi, yüzde 196 artışla Ekim’de 139 bine çıktı. Kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı bu yıl Eylül’de 115 bindi, yüzde 70 artışla, Ekim’de 195 bine çıktı”

"Günde ortalama 3735 kişi icralık oluyor"

"21.12.2021 tarihi itibarıyla icra dairelerindeki dosya sayısı 22.846.324 oldu. 9 Haziran’da icra dosyası sayısı 22.118.000 idi. 9 Haziran – 21 Aralık arasındaki 195 günde icra dosyalarındaki artış sayısı 728.324! Bu da günde ortalama 3.735 kişi icralık oluyor demek!

Vatandaş yağmur çamur demeden, sabahın köründe halk ekmek kuyruklarına poz vermek için girmiyor. Vatandaş pazarda atılmış, ezik sebze-meyveyi, pazarı temizlemek için toplamıyor. Bu durumlara karnını doyurabilmek için giriyor. Aç kalmamak için yapıyor. Durum bu kadar vahim, bu kadar kahredicidir.