CHP'li Güzelmansur'dan kanun teklifi: Gençler pasaport, defter, çıkış harcı ödemesin

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 25 yaş altı gençlerin pasaport harcı, defter bedeli ile yurtdışı çıkış harcından muaf tutulması ve bir defaya mahsus vize ücretinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı.

Teklife göre öğrenim görüp görmediğine bakılmaksızın, 25 yaşını doldurmamış hiçbir gençten pasaport defter bedeli, pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı alınmayacak.

Bir defaya mahsus olmak üzere de, vize ücretleri Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi için ayrılan bütçeden ödenecek. “Gençlere ‘dünyayı gezin' diye tavsiye vermekle olmaz, icraat gerekli” diyen Güzelmansur teklifini şöyle anlattı:

"Yurt dışı seyahatlerini gençler için kolaylaştırıcı tedbirleri almamız gerekir"

"Yurt dışı seyahatleri yanlış ekonomi politikalarıyla gençler için ulaşılması güç bir hayal olmaya başladı. 5-6 yıl öncesine göre yurt dışına seyahat eden gençlerin sayısında yüzde 90 oranında düşüş var. Gençlere dünyayı gezin diye tavsiye vermekle olmaz, yurt dışı seyahatlerini gençler için kolaylaştırıcı tedbirleri almamız gerekir.

Yurt dışına seyahat etmek isteyen bir gencimiz, eğer eğitim hayatı da bittiyse, ilk aşamada 450 TL pasaport harcı, 225 TL pasaport defter bedeli, 150 TL yurt dışı çıkış harcı ödemek zorunda. TL'deki değer kaybı nedeniyle 2 bin liranın üstüne çıkan vize ücretleri de var. Tüm bu masrafları sıfırlamak elimizde. Bu nedenle hazırladığım kanun teklifiyle 25 yaşını doldurmamış gençlerden pasaport harcı, pasaport defter bedeli, yurt dışı çıkış harcı alınmayacak. Bir defaya mahsus olmak üzere de vize ücretleri Devlet tarafından karşılanacak."