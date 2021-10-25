CHP’li Gürsel Tekin: Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış, sır perdesini açığa çıkartacağız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Merkez Bankası'nın faiz kararından birilerinin kâr ettiğini söyledi. “Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış bunların tespit edilmesi lazım” diyen Tekin, “Bu kararın alınacağını önceden bilen bu yolla usulsüz işlem yapanlar var mı, yok mu hepimiz merak ediyoruz. Çok rahatsız edici bir tablo var. Bir gün önce piyasadan 100 bin doların üstünde para toplayan varsa bu işlemi ortaya çıkartırsın. Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor. Bu sır perdesini de ileride açığa çıkartacağız” dedi.

Sözcü’ye TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından yükselen döviz kurundan kimlerin kâr ettiği konusunu değerlendiren Tekin, “Ne yazık ki TCMB Başkanı, Erdoğan'ın emirlerine boyun eğdi, talimatla iş yaptı ve sonuçta da karşımıza ağır bir fatura çıktı. Burada sorgulanması gereken şeyler de var. Faiz indirimi kararından önce kimler dolar toplamış bunların tespit edilmesi lazım. Bu kararın alınacağını önceden bilen bu yolla usulsüz işlem yapanlar var mı, yok mu hepimiz merak ediyoruz” dedi.

“Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor”

Faiz indirimi kararı ile birlikte doların yükseleceğinin bilindiğini belirten Tekin, “Merkez Bankası diyor ki ben enflasyonun altında faiz veriyorum. Yani paran TL'de kalırsa pul olacak. O zaman millet gidecek döviz alacak. Oraya işaret ediyor. Piyasa da Merkez Bankası'nı takip ediyor. Demek ki bir gün önceden dolar toplayanlar varsa bu işten voliyi vuracaklarını biliyor. Bunları tespit etmek kolay. İncelemesini yaparsın. Bir gün önce piyasadan 100 bin doların üstünde para toplayan varsa bu işlemi ortaya çıkartırsın. Saraya yakın birileri çok ciddi bir vurgun yapıyor. Bu sır perdesini de ileride açığa çıkaracağız” dedi.