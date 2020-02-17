T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin: FETÖ'cülere özel okul kurulması için toplam 934 kamu arazisi peşkeş çekilmiş

Tekin, "“FETÖ’ye, parsel parsel arazi verenlerin yüzü kızarmıyor, bir de milleti FETÖ’cülükle suçluyorlar" ifadelerini kullandı.

17 Şubat 2020 08:34

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, FETÖ'nün daha önce iktidarın izniyle 109 yurt açtığını açıkladı. Bakanlar Kurulu tarafından 104 vakfa kamu yararı statüsü verildiğini, 1125 adet de dernek kurulduğunu belirten Tekin, "Türkiye'nin her şehrinde FETÖ'cülere özel okul kurulması için toplam 934 kamu arazisi peşkeş çekilmiş" dedi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, siyasetin gündemini belirleyen “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmalarını değerlendirdi., “FETÖ’ye, parsel parsel arazi verenlerin yüzü kızarmıyor, bir de milleti FETÖ’cülükle suçluyorlar” diyen Tekin şunları kaydetti:

 “FETÖ ile mücadele edilecekse önce parayı, imarı ve ihaleleri takip etsinler. Yurt dışındaki okulları ziyaret eden siyasetçilere baksınlar, istihbarata gerek yok” 

"Elimizde resmi makamlar tarafından hazırlanan bir rapor var. Rapora göre, Türkiye'nin her şehrinde FETÖ'cülere özel okul kurulması için toplam 934 kamu arazisi peşkeş çekilmiş, bu okullar eliyle terör örgütüne maddi kaynaklar aktarılmış ve militanlar yetiştirilmiş. Bu okulların hepsinin altında iktidarın imzası var."

"Örneğin 81 ilde 109 yurt açtırılmış, buraların bütün izinleri, işlemleri bu iktidar tarafından yapılmıştır. Bunun yanında bu iktidarın Bakanlar Kurulu tarafından, tam 104 vakfa kamu yararı statüsü verilmiştir. Hepsinin altında bu iktidarın imzası var."

"Özelikle FETÖ'cüler vakıf eliyle örgütlenerek, anayasal düzeni yıkmak için çalıştılar. İktidar da onların faaliyetlerine destek oldu."

"Diğer bir örnek ise toplamda FETÖ'cü 1125 adet dernek kurulmuş, bunların hepsinin izinlerini de bu iktidar vermiştir."

"Yine FETÖ'cülere ait Ankara'da 7, Bursa'da 2, İstanbul'da 4 ve Şanlıurfa'da 10 sağlık kuruluşu kurulmasına bu iktidar izin vermiş, yardım etmiştir."

"Bu durumda FETÖ'ye kim yardım ve yataklık etmiştir? 2010 referandumundan sonra, tüm vakıfların başvurusu reddedilirken, FETÖ'nün arsa talepleri kabul edilmiştir."

ETİKETLER

FETÖgürsel tekinyurtdernekkamu arazisidernek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24