CHP’li Gürsel Tekin’den “Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar” sözlerine ilişkin açıklama geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın tepki göstermesini ardından “Burada 1 milyon Suriyeli çocuk doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız. Onları nasıl entegre ederiz bunu düşünmemiz lazım” ifadesine açıklık getirdi.

AKP iktidarının sığınmacılara yönelik politikasını eleştiren Tekin, çocukları da başı boş bırakmakla suçladı; "Bu şartlarda büyüyen çocuklar ileride suç örgütlerine katılabilir, narko çetelerin, terör örgütlerinin insan kaynağı olabilir. Büyük bir tehdittir. Yayında da bunu ifade etmeye çalıştım, yanlış anlaşıldığı için altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

Tekin açıklamasının devamında, Altaylı'nın, "Ana babaları da kalacaksa siz kimi geri yollayacaksınız bir anlatsanıza" ifadesine de şöyle yanıt verdi:

"Geri dönüş nasıl sağlanır? İki koşulu var. (1) Politikayı değiştirmek için önce iktidarı değiştirmek gerekiyor. AKP sandıkta gidecek. (2) Bölgesel güçler, ilgili devletler ve Suriye hükümeti ile herkes masaya oturacak ilerideki süreci planlayacak. 2 yılda yaparız. Entegrasyona gelince AKP’nin bugünkü politikası Suriyelileri, Afganları bu ülkeye entegre etmek değil, bu ülkenin vatandaşlarını Afganlara, Pakilere, Suriyelilere entegre etmektir."

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Sevgili @fatihaltayli‘nın yazısını da görünce yanlış anlaşıldığımı anlayıp, açıklama ihtiyacı hissediyorum. Geri kabul statüsünde burada bulunan Suriyeliler, Astana mutabakatı çerçevesinde, bizim ve diğer ilgili devletlerin garantisiyle ülkelerine geri dönmelidir. Düzensiz göç zaten suçtur. Buna göz yummak da suçtur. AKP’nin açık kapı politikasıyla sınır güvenliğini yok etmesi nedeniyle kaçak giriş yapan Afgan, Paki ve diğer ülke vatandaşları da sınır dışı edilmelidir. Bu zaten yasanın emridir.

Bugün Suriye’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamamasının en büyük nedeni AKP’dir. AKP hala Suriye’deki merkezi hükümet ile temas kurarak kalıcı çözüm için gereken süreci başlatmıyor. Suriye politikası hala aynı politika olduğu için statüko da değişmiyor. AKP’nin Suriye politikası değişmediği için sığınmacı politikası da değişmiyor. AKP’nin sığınmacı politikasının hem demografik dönüşüm yapmak hem emek piyasasını baskı altına almak hem de AB’ye karşı mültecileri adeta silah olarak kullanmaktır. İnsanlık dışıdır.

AKP bunu ensar olmak diye paketliyor. Medineler hicret edenleri ucuz iş gücü olarak kullanmadı, köle gibi çalıştırmadı, başka bir yere karşı silah olarak kullanmadı, işine gelince sınıra koşturup işine gelince içeride tutmadı. Bugün Türkiye’de sığınmacı olarak bulunanlar da insanlık dışı koşullara maruz kalıyor. AKP ne yapıyor? Bu insanları burada tutuyor, gelene kapıyı açıyor, insanlık dışı koşullarda yaşatıyor, çocukları da başı boğ bırakıyor. Bu şartlarda büyüyen çocuklar ileride suç örgütlerine katılabilir, narko çetelerin, terör örgütlerinin insan kaynağı olabilir. Büyük bir tehdittir. Yayında da bunu ifade etmeye çalıştım, yanlış anlaşıldığı için altını çizmek isterim.

Geri dönüş nasıl sağlanır? İki koşulu var. (1) Politikayı değiştirmek için önce iktidarı değiştirmek gerekiyor. AKP sandıkta gidecek. (2) Bölgesel güçler, ilgili devletler ve Suriye hükümeti ile herkes masaya oturacak ilerideki süreci planlayacak. 2 yılda yaparız.

Entegrasyona gelince AKP’nin bugünkü politikası Suriyelileri, Afganları bu ülkeye entegre etmek değil, bu ülkenin vatandaşlarını Afganlara, Pakilere, Suriyelilere entegre etmektir. @ihsandagi’nın yazısını da vesileyle paylaşıyorum."

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