CHP'li Gürsel Tekin'den Sedat Peker yorumu: Siyaset esaret altında

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialarla ilgili, "Devlet her şeye hâkimdir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Bütün bunları kaldırabilecek, hesap verebilir bir sistem lazım. Siyaset esaret altında. Cennet vadettiler, şimdi cehennem yaşanıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, İzmir ziyareti kapsamında, CHP İl Teşkilatı'nda basın açıklaması yaptı. AKP'nin 'Yasaksız Türkiye, yoksullukla yolsuzlukla mücadele' vaadiyle iktidar olduğunu hatırlatan Tekin, "2003- 2019'da 106 bin insanımız hayatına son verdi, bunun yüzde 72’si ekonomik nedenlerden. Türkiye’de gerçekten tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş kadar büyük bir yolsuzlukla karşı karşıyayız. Yasakları hepimiz biliyoruz. Ben ilk kez Türkiye’de erken seçim ihtiyacının olduğunu söyleyen siyasetçiydim. 2019’da derhal erken seçim olmalıydı. Bir ülkede yolsuzluk varsa yoksulluk kader olacaktır. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Güçlendirilmiş, evrensel kurallarla inşa edilmiş bir parlamenter sistemi öneriyoruz. Millet iradesine başvurup yeni kadroyu seçmek gerekiyor" diye konuştu.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"25 milyon icra dosyası var"

2019’da 21 milyon 800 bin icra dosyası bulunuyor. 2001’de en ağır ekonomik krizi yaşadığımızda bu dosya sayısı yaklaşık 7,5 milyondu. Bugün geldiğimiz durumda ise 25 milyon icra dosyası var. Bugün 90 milyon vatandaşımız vergi mükellefidir. Bu vergilerle toplanan paranın nasıl işlem gördüğünü bilmek her vatandaşın hakkıdır. Ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız ülkenizde demokrasi vardır"

Sedat Peker açıklaması: Cennet vadettiler, şimdi cehennem yaşanıyor

"Çok güçlü devlet kurumları ve istihbarat örgütleri var. Sedat Peker ile ilgili olaylarda çalışmayı onlar yapacak. Devlet her şeye hakimdir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Bütün bunları kaldırabilecek, hesap verebilir bir sistem lazım. Siyaset esaret altında. Cennet vadettiler, şimdi cehennem yaşanıyor. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Yargının ivedilikle harekete geçmesi lazım" (DHA)

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