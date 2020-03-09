CHP'li Gürsel Tekin: Beykoz'da bulunan SİT alanları imara açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beykoz'da bulunan SİT alanlarının imara açıldığını açıkladı. Bakanlığa da bu alanların kimin talebiyle açıldığı sorusunu yöneltti.

Gürsel Tekin'in kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dikey mimari yok yatay mimari..." sözlerine gönderme yaparak şöyle yazdı:

"Dikey mimari, yatay mimari diye tartışıyoruz. Beykoz'da 1'inci, 2'inci, 3'üncü derece SİT alanlarının imara açılması için süreç başladı.

Bakanlığa soruyorum, bu alanları kimin talebiyle, hangi kamu yararını gözeterek, niye yapılaşmaya açıyorsunuz?"

Ne olmuştu ?

2018 yılının Kasım ayında Dünya Şehircilik Günü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehircilik noktasında öz eleştiri yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a dikey yerine yatay mimari uyarısında bulunmuştu.