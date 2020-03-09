T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin: Beykoz'da bulunan SİT alanları imara açıldı

"Bakanlığa soruyorum bu alanlar kimin talebiyle, hangi kamu yararına açıldı"

09 Mart 2020 20:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beykoz'da bulunan SİT alanlarının imara açıldığını açıkladı. Bakanlığa da bu alanların kimin talebiyle açıldığı sorusunu yöneltti.

Gürsel Tekin'in kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dikey mimari yok yatay mimari..." sözlerine gönderme yaparak  şöyle yazdı:

"Dikey mimari, yatay mimari diye tartışıyoruz. Beykoz'da 1'inci, 2'inci, 3'üncü derece SİT alanlarının imara açılması için süreç başladı.

Bakanlığa soruyorum, bu alanları kimin talebiyle, hangi kamu yararını gözeterek, niye yapılaşmaya açıyorsunuz?" 

Ne olmuştu ?

 2018 yılının Kasım ayında Dünya Şehircilik Günü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehircilik noktasında öz eleştiri yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a dikey yerine yatay mimari uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

beykozsit alanıimarkamudikey mimariyatay mimari
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24