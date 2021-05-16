CHP’li Gürer: Her 4 işsiz gençten 1'i üniversite mezunu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç nüfusun yüzde 25’inin işsiz, her 4 işsiz gençten 1’inin de üniversite mezunu olduğuna dikkat çekti.TÜİK’in verilerinin sokaktaki işsizlikle örtüşmediğine vurgu yapan Gürer, "Ülkemizde neredeyse her evde birden çok işsiz var. Ülkemizde gençlerin yüzde 25’i işsiz. İşsiz gençlerin de 4’te 1’i üniversite mezunu” dedi.

TÜİK’in Mart 2021 verilerine göre işsizlik oranının bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalarak 13.1’e gerilediğinin belirtildiği veriler TÜİK’ten başka kimseye inandırıcı gelmiyor diyen Gürer, resmi rakamlara göre işsiz sayısının 4 milyon 236 bin olarak hesaplandığını oysa geniş tanımlı işsizliğin 10 milyonu bulduğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İŞKUR’in istatistiklerine göre ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup İŞKUR’dan iş bekleyen üniversite mezunu sayısın 766 bin 674 olarak belirtildiğini, iş arama umudunu yitirenlerin bu listede yer almadığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer şu ifadeleri kullandı:

“Yine resmi verilere göre İŞKUR’ a kayıtlı işsizlerin; 767’si doktora mezunu işsizlerden oluşmaktadır. Kayıtlı işsizlerin 417 bin 890’ı lisans mezunu, 17 bin 688’i yüksek lisans mezunu ve 330 bin 331 ‘i ise ön lisans mezunudur. Bu veriler dahi diplomalı işsizliğin boyutları açısından önemlidir. İş bulma umudunu yitirenlerle bu rakam 2 milyonu bulmuştur”

Ne yazık ki ülkemizde yüzbinlerce üniversite mezunu, İŞKUR kapılarında asgari ücretli bile olsa iş bulabilmek umuduyla bekliyor. Ancak aylarca, hatta yıllarca beklemelerine rağmen iş bulamayan çok sayıda üniversite mezunu var”

“Yılda 1000 kişi mezun veren bazı bölümlerin kamudaki istihdamı 10’u bile bulmuyor. Bazı bölümlerden kamuya birkaç yılda 5-10 kişi alınıyor, bazı bölümlerden mezun olanlar hiç alınmıyor. Bu bölümlerde yıllık istihdam oranı yüzde 1’ler seviyesinde kaldığı için her yıl bu bölümlerden mezun olup işsizler ordusuna dahil olanların sayısı çığ gibi büyüyor. Çok sayıda ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, mimar ve farklı branşlarda mühendisler işsiz geziyor. Atanmayan öğretmen, sağlıkçı gibi yüksek öğrenim görenlerle işsiz üniversite mezunu sayısı artıyor”