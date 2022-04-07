CHP'li Gürer: Fabrikaların özelleşmesi şekeri karaborsaya düşürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de şeker fiyatlarındaki artışın nedenlerini anlattı. "Fabrikaların özelleşmesi şekeri karaborsaya düşürdü” diyen Gürer, özelleştirilen şeker fabrikalarının kamulaştırılması çağrısında bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te yaptığı konuşmada, karaborsaya düşen şekerdeki fiyat artışının nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürer, özelleştirilen şeker fabrikalarının kamulaştırılması halinde şekerde gelecekte daha derin oluşacak sorunların önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

"Stratejik bir ürün olmasına rağmen sattılar"

Şekerde gelinen son noktanın, ülkemizde tarımda yaşanan sorunların somut örneği olduğuna vurgu yapan Gürer, "şeker pancarı stratejik bir ürün" olmasına rağmen şeker fabrikalarının satıldığını anımsattı. CHP’nin, şeker fabrikalarının satılmaması için fabrika önlerinde gösteri yaptıklarını ve miting düzenlediklerini belirten Gürer, geçen yıl taban fiyatı 420 lira olarak belirlenen şeker pancarının küspesini özel fabrikaların çiftçiye 600 liradan sattığını hatırlattı.

Şeker pancarından şeker, melas, alkol ve küspe elde edindiğine değinen Gürer, geçen yıl kasım ayında şeker fiyatlarına yüzde 25 zam gelirken bu yıl şekerin karaborsacılığının başladığını ifade etti.

"Özel fabrikalar kamu fabirkalarını zorluyor"

Ülkemizde 21 üründe arz açığının olmasına rağmen şekerde arz açığının olmadığını, geçen yıl 19,5 milyon ton şeker pancarı yetiştirildiğini belirten Gürer, geçen yıl 2 milyon 700 şeker üretildiğini, bir önceki yıl 3 milyon ton üretim yapıldığı bir kısmının ise ihraç edildiğini söyledi.

“Buradaki olay, özel şeker fabrikalarının kamu fabrikalarını zorlayarak şekerin fiyatını bu önümüzdeki dönem alacakları şeker pancarı ürünün olası taban fiyatı ile oluşacak maliyetine bugünden taşımak” ifadelerini kullandı.

"Şeker fabrikaları özelleştirildiğinde rekabet artacak, fabrikalardan işçi çıkarılmayacak, bunun yansıması olarak şeker ucuzlayacak” şeklindeki sözlerini anımsatan Gürer, “Ama öyle olmadığını gördük. Çünkü şeker fabrikaları konum olarak diğer fabrikalardan farklı yönü şu: Bulunduğu bölgeye göre üretimin maliyeti farklılaşır, üretimin maliyetinin farklılaşması yanında kendine göre şartlar da oluşturur. Tek tek değil bütünü kamuda olması ile maliyet dengesi de oluşur” diye konuştu.

"50 kiloluk torbası 225 lira olan şeker, TÜRKŞEKER'de 570 liraya, özel sektörde ise 700-800 liraya gelmiş durumda"

TÜRKŞEKER'in kilosunu 10 liraya çektiği şekerin, özel sektör fabrikalarında daha yüksek fiyatla satıldığını anlatan Gürer, “Bir yıl öncesi 50 kiloluk torbası 225 lira olan şeker, TÜRKŞEKER'de 570 liraya, özel sektörde ise 700-800 liraya gelmiş durumdadır. İşte iş bilmezliğin yarattığı sonuçlardan biri de budur. Stratejik bir ürün olan şeker pancarıyla ilgili yanlış planlama, öngörü şekeri de karaborsaya düşürmüştür, olan vatandaşa olmaktadır, tüketici bu konuda mağduriyet yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

"Şeker pancarında destek sağlanmalıydı"

ÇAYKUR eliyle satışı gerçekleştirilen çayda, bir yıldır devlet desteği nedeniyle fazla fiyat artışı olmadığını söyleyen Gürer, “Yüzde 6'lık bir zam yaptı ama şeker gibi, vatandaşı mağdur edecek bir artışı getirmedi. Yani bir yerde, şeker pancarı fabrikaları devlette olsaydı sübvanse edilecek, fiyatlar bu kadar artmayacaktı. Nasıl ki yurt dışından buğdayın tonu 6.700 liradan alınıp kendi sanayicimize 3.250'den veriliyorsa şeker pancarında da bu destek sağlanacaktı ve şekerde karaborsa noktasında satışlar olmayacaktı” dedi.

"84 milyon insanı doğrudan ilgilendiriyor"

Şeker pancarından elde edilen şekerin fiyatının artmasının şekerden elde edilen tüm ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olacağına da işaret eden Gürer, “84 milyon insanı doğrudan ilgilendiren şeker pancarının üretiminden elde edilen ürünlerin bugün için geldiği fiyatlar yarın için kaygı vericidir. Söylendiği gibi ne şekerin fiyatı ucuzlamış ne rekabet şartları oluşmuş ne de orada çalışanların işten çıkarılması engellenmiştir. Ayrıca, şeker fabrikalarındaki geçici ve mevsimlik işçiler de hâlen kadro alamamış, mağduriyetleri devam etmektedir. Tarımda yanlış politikalar ne yazık ki tüm hepimize yani tüketici olan her yurttaşa yansımaktadır” vurgusu yaptı.

Özelleştirilen şeker fabrikalarının kamulaştırılması halinde şekerdeki bu sıkıntılardan geriye dönüşün sağlanabileceğini kaydeden Gürer, görüşlerini “En azından şekerin stratejik bir ürün olarak geleceğe taşınması sağlanır.” diyerek tamamladı.