CHP'li Gürer: 9 yılda 2 bin 588 hekim yurt dışına gitmek için belge aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 2 yılda 642 hekimin yurt dışına gitmek için İyi Hal Belgesi (Good Standing) aldığını açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise son 9 yılda 2 bin 588 hekimin İyi Hal Belgesi aldığını duyurdu. Gürer, “Bakanlık, beyin göçünün özellikle gelişmekte olan toplumlar için ne denli büyük bir tehdit olduğunu bilmeli ve nitelikli insan kaynağından maksimum fayda elde edebilmesi için beyin göçünü önlemek adına gerekli çalışmaları yapmalıdır” dedi.

Ömer Fethi Gürer’in konuya ilişkin soru önergesini yanıtlayan Fahrettin Koca, 2019 ve 2020 yıllarında, yurt dışında eğitim almak ya da çalışmak isteyen hekimlerden istenen İyi Hal Belgesi alan hekimlerin sayısını açıkladı. Bakan Koca, 2019 yılında 427 ve 2020 yılında 215 hekimin İyi Hal Belgesi aldığını bildirdi.

CHP’li Gürer, 2012- 2020 yılları arasında İyi Hal Belgesi alan hekim sayısının, 2 bin 588’e ulaştığını duyurdu. Gürer, yaptığı yazılı açıklamaya göre; 2012 yılında 59, 2013’te 90, 2014’te 118, 2015’te 150, 2016’da 245, 2017’de 482 ve 2018’de 802 hekime müracaatları doğrultusunda İyi Hal Belgesi verildi.

Gürer ortaya çıkan bu tabloyu şöyle yorumladı:

“Ciddi emek verilerek uzun ve zorlu bir süreç sonunda mesleklerini icra etme noktasına gelen hekimlerimizin yurt dışında çalışma taleplerinin nedenleri araştırılarak ülkemizde de çalışma şartlarını cazip hale getirecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Eğer mesleki gelişimin tamamlanması amacıyla yurt dışına çıkış varsa bu kabul edilebilir bir durum olmakla beraber kalıcı bir gidiş durumu halinde, yerli olarak yetiştirilen beyinlerin yurt dışına göçü haline gelir. Bakanlık, beyin göçünün özellikle gelişmekte olan toplumlar için ne denli büyük bir tehdit olduğunu bilmeli ve nitelikli insan kaynağından maksimum fayda elde edebilmesi için beyin göçünü önlemek adına gerekli çalışmaları yapmalıdır.”