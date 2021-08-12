CHP'li Göker: Ormanlarımızı söndürmek için gece görüşlü bir helikopterimiz yok ama Bakan Pakdemirli yangın bölgesine gece görüşlü helikopterle geldi

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dün akşam Burdur'un Bucak ilçesinde, yangının çıktığı bölgeye, gece görüşü olan helikopterle gittiğini iddia etti. Göker, “Bakan bey kendinize gece görüşlü helikopterle transfer sağlayabildiğiniz imkanları niçin yangınları söndürmek için akıl edemediniz?” diyerek eleştirdi.

Burdur’un Bucak ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını 21 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giderek açıklama yapan TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, orman yangınlarına müdahale edecek gece görüşlü helikopterlerin olmadığını söyledi.

Bakan Pakdemirli’nin istifa etmesi gerektiğini belirten Göker konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Gözümüz yukarıda helikopterle yangının söndürülmesini beklerken, gelen helikopter maalesef bakanın helikopteri çıktı. Bunca yangından, bunca acıdan ders alınmamış olmalı ki, bakan transferini helikopterle yapan bir başkanlık sisteminde, ormanlarımızı söndürmek için gece görüşlü bir helikopterimiz yok.

Bu aymazlık nereye kadar sürecek? Daha neleri yaşamamız gerekiyor ki, sizin bu lüksünüzden şatafatınızdan kurtulalım. Bakan bey kendinize gece görüşlü helikopterle transfer sağlayabildiğiniz imkanları niçin yangınları söndürmek için akıl edemediniz.

Arkamda koskoca bir orman sabaha kadar yanmayı bekliyor. Niye? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgeye gönderebileceği, sevk edebileceği gece görüşlü helikopteri olmadığı için. Niye burada itfaiye erleri sabaha kadar su sıkıyor; canlarımız, ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen kendinize gelin onurlu bir iş yapın ve bakanlıktan istifa edin.” (ANKA)