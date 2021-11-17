CHP’li Gökçen’den ‘helalleşme’ açıklaması: Geleceğimizi çalanlardan hesap sormakta çekinmeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Helalleşme çağrısı" ile ilgili olarak “Geleceğimizi çalanlardan, baskı ve zulmün bütün sorumlularından hesap sormakta çekinmeyecek; baskı ve zulmün mağduru olan toplumun her kesimiyle ise helalleşeceğiz” dedi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Gökçen’in açıklaması şöyle:

Türkiye'de her üç gençten birinin işsiz olduğunu, ‘ev genci’ kavramının ortaya çıktığını ve verilen eğitimle normal standartlarda bir iş sağlayamadığını belirten Gökçen, "Yine de biz gençler ve kadınlar, sokaklarında özgürce yürüyebildiğimiz bir Türkiye’nin mümkün olduğunu biliyoruz" dedi.

“Geleceğimizi çalanlardan hesap sormakta çekinmeyeceğiz”

Önceki kuşakların gençlere sömürülen bir toplumu miras bıraktığını ifade eden Gökçen açıklamasına şöyle devam etti:

"Geleceğimizi çalanlardan, baskı ve zulmün bütün sorumlularından hesap sormakta çekinmeyecek; baskı ve zulmün mağduru olan toplumun her kesimiyle ise helalleşeceğiz. Bu helalleşme çağrısı, biz gençler için bambaşka bir anlama sahip: bize miras bırakılan bütün ayrışma ve ayrımcılıkları samimiyetle konuşmak, hayal ettiğimiz Türkiye’yi, geleceğimizi birlikte kurmak için geçmişin yaralarını birlikte sarmak, adaleti birlikte aramak, geleceği birlikte tasarlamak. Helalleşme çağrısı budur: Geçmişin bilincinde olarak geleceğe bakabilmek. Gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye’de yaşamak için yeni bir başlangıç yapma fırsatı."