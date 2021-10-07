CHP'li Gök: Asgari ücret vergi dışı bırakılsın

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, asgari ücretlilerin vergi yükünün azaltılması için kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı. Gök, "Vergilemede adaletin sağlanması için asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir" dedi.

Brüt asgari ücretin yüzde 34'ü vergiye gidiyor. Asgari ücretlinin eline brüt asgari ücretin sadece yüzde 66.6'sı net harcanabilir gelir olarak geçiyor. Asgari ücretli, 365 günün 122 günü, vergi ve kesintiler için çalışıyor. CHP'li Gök, asgari ücretlinin bu vergi yükünün altında ezildiğini belirterek kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

"Dar gelirlilerin insaflı ve adaletli bir şekilde vergilendirilmesi gerekmektedir"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Gök'ün teklifinin gerekçesinde ‘'Çalışan bir kişinin kendisi ve ailesinin onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan gelir olarak tanımlanan asgari ücret, günümüzde sosyal devlet ilkesi kapsamında pek çok ülkede uygulanmaktadır'' denildi ve şu görüşlere yer verildi:

“Asgari ücret, iktidarların yanlı vergilendirme politikalarından olumsuz etkileniyor. Bu durum çalışanların reel gelirinin azalmasına yol açarken, kayıt dışı istihdamın da artmasına neden oluyor. Bu nedenle zaten zor koşullar altında yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalan dar gelirlilerin insaflı ve adaletli bir şekilde vergilendirilmesi gerekmektedir. Adaletli bir vergileme ise yükümlülerin mali güçlerinin vergilendirmede gözetilmesi halinde mümkündür. Vergilemede adaletin sağlanması için asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir.”