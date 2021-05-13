CHP'li Girgin: Sütler elde kaldı, çiftçi perişan; Tarım Bakanı dökülen sütleri görmüyor mu?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, tam kapanma döneminde mağdur olan küçük süt üreticilerinin, bayramda da sütlerin toplanmayacağı haberi ile çaresiz duruma düştüğünü açıkladı.

Girgin, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bencik Mahallesi’nde sütlerin toplanmaması nedeniyle mağdur olan üretici Mustafa Dere’yi ziyaret etti. Sütleri elinde kalan üreticilerin çaresiz olduklarını belirten Süleyman Girgin, “Ailesini hayvancılıkla geçindiren üreticiler kendi ihtiyacından arta kalan ortalama 40-50 litre dolayındaki sütleri özel sektör süt toplama merkezlerine vererek geçimini sağlıyorlar. Bu üreticilerin soğuk tankları da olmadığı için günlük olarak sütlerini satmak zorundalar. Ancak kapanmadan sonra gerekli tedbirlerin alınmamasıyla birlikte bayramda da sütlerin toplanmayacağı haberini de alan üreticiler çaresiz” diye konuştu.

"Olan üretici ve tüketiciye oluyor"

Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SEK) kapatılmasının da mağduriyetlere yol açtığına değinen Girgin şöyle devam etti:

“’Devlet süt mü satar’ denildi SEK satıldı, ‘devlet et mi satar’ denildi Et Balık Kurumu satıldı. ‘Devlet bez mi satar’ denildi Sümerbank satıldı. Olan üreticiye ve tüketiciye oldu. SEK, dağınık yapıdaki ve küçük ölçeklerdeki üreticilerin, aile işletmelerinin belki de en önemli sigortası niteliğindeydi. Üreticiler seslerinin duyulmasını, sütlerinin alınmasını istiyor. Süt üreticileri ve besiciler için belirli bir maliyet ve pazar güvencesi sağlanmalı ve devlet aile işletmelerinin ellerindeki sütü almalıdır. Eğer SEK kapanmamış olsaydı köylerde dağınık halde bulunan küçük aile işletmelerinde hayvancılık yapan çiftçilerimizin mağduriyeti bu şekilde yaşanmazdı. Hem üretici hem de tüketici mağdur olmazdı.

"Hayvancılığın bayramı, tatili yok "

Hayvancılık ve çiftçilik ile geçimini sağlayan Mustafa Dere ise şöyle konuştu:

“Bu hayvanların bayramı yok, tatili yok. Her gün günde üç öğün yemini, samanını dökmek zorundayız. Dökmesek de olmuyor. Kendimiz aç yatıyoruz, hayvanlarımız yatmıyor. Girdiler çok yüksek. Geçen yıl 75 TL’ye aldığım bir çuval yemin fiyatı bu yıl 140-200 TL arasında. Ben beş yıl önce bir yaşında buzağıyı 5 bin TL’ye sattım. Bu yıl da 6 bin TL’ye verdim. Bunun neresinde adalet neresinde vicdan?”

Tarım Bakanına seslendi: Dökülen sütleri görmüyor mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye çağrıda bulunan CHP’li Girgin, “Tarım Bakanı küçük üreticinin dökülen, toplanmayan sütlerini görmüyor mu? Niçin küçük üreticiye bu zamanda destek olmuyor? Tarım Bakanı bir an önce çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için bu sütlerin toplanmasını sağlamalı ve bu mağduriyeti de gidermelidir” dedi.