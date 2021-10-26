CHP'li Gaytancıoğlu, kısa çalışma nedeniyle primleri eksik yatanlar için kanun teklifi verdi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kısa çalışma ödeneğinden yararlananların eksik kalan sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

Okan Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanların sosyal güvenlik primlerinin eksik yattığını, bu nedenle emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramadıklarını ve mağdur olduklarını kaydetti.

“Devletin sosyal devlet olma niteliği gereği kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sosyal güvenlik primlerini ödemesi gerekirdi” diyen Gaytancıoğlu, TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle bu mağduriyeti ortadan kaldırmak istedikleri belirtti. Gaytancıoğlu, teklifin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için, kısa çalışma priminden yararlanan yurttaşlarımızın bu sürelerdeki sosyal güvenlik primlerinin Hazine’ce ödenmesi gerekir. Getirilen teklifle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan yurttaşlarımızın bu sürelerdeki sosyal güvenlik primlerinin Hazine’ce karşılanması sağlanmaktadır. Böylelikle emeklilik için prim gün sayısını bekleyen yurttaşlarımızın mağduriyetleri giderilmektedir.”