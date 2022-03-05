CHP’li Faik Öztrak: Ucube rejim milletin cebini boşaltıyor 

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, ekonomideki gidişatı, “Önce şunu söyleyeyim, dolar Ukrayna krizinden çok daha önce kötü yönetim nedeniyle artıyordu, en son ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedikten sonra daha da hızlı artmaya başladı. Son dönem bunun üstüne Ukrayna krizi gibi dış etkiler geldi, o da doları arttırdı. Dünyada enflasyonun geçici olduğu, dolayısıyla faizlerin çok fazla artırılmaması yönünde bir beklenti vardı. Ama daha sonra anlaşıldı ki dünyada enflasyon kalıcı hale geliyor, bu nedenle de Amerikan Merkez Bankası FED'in “daha erken faiz artırabileceği” ortaya çıktı. Bir de bunu eklediğiniz andan itibaren Türk Lirası çok daha hızlı değer kaybedecek, bunun tabii enflasyona çok ciddi etkisi olacak, zaten üretici fiyatlarındaki enflasyon yüzde 105, üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki fark 50 puana çıkmış vaziyette, bir de bundan gelecek olan enflasyon var” şeklinde değerlendirdi.

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Öztrak, “Bu durum ülkenin yönetilmediğini açık seçik ortaya koyuyor” dedi, erken seçim çağrısı yaptı.

“Artık ‘yönetemiyorum' demenin vakti gelmiştir”

“Bu meseleyi bu hükümetin çözme imkanı yoktur. Tek kişilik sistemi tek adam rejimini değiştirebilir mi? Aksine hiç niyetleri olmadığını söylüyorlar. Hukukun üstünlüğünü, yıprattığı demokratik standartları geri getirebilir mi?” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

“Artık ‘yönetemiyorum' demenin vakti gelmiştir. Bugüne kadar hep yandaş müteahhitleri kayıran, saraydaki yanaşmalara her imkanı verip vatandaşa hiçbir imkan vermemiş hükümetin şimdi kalkıp büyümenin nimetlerinden bu insanları hakkaniyet ölçüleri içinde yararlandırıp, mesela bir “aile destekleri sigortası” getirip refahı paylaştırabileceklerini düşünüyor musunuz?”

Öztrak, kulislerde konuşulan “savaş durumu nedeniyle seçimin ertelenebilmesinden, ABD'nin de bunu destekleyeceğinden söz edileceği” ihtimaline ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye'de seçim yapmamak gibi bir seçeneklerinin olduğu kanaatine varmamışlardır, buna millet izin vermez. En kötü ihtimalle seçimler zamanında olur. Rusya-Ukrayna savaşı elektriğimizi kesebilir mi?”

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşına tedbirsiz, doğal gaz depolarımız boş yakalandığını söyleyen Öztrak, “Böyle bir ihtimale karşı hükümetin A-B-C-D-E planlarının olması gerekir. Hatırlayacağınız gibi İran gazındaki kesinti nedeniyle ülkemiz yakın zamanda benzer bir sorunu yaşadı, sanayide gaz ve elektrik kısıntıları gördük. Bu kesintilerden sanayiciler zarar gördü. Yine bu yönetimin tedbirsizlikleri yüzünden Isparta'ya günlerce elektrik verilemedi. Ülke elektriksiz kalırsa, bunun sorumluluğu gerekli kaynak çeşitlendirmesini yapmayan Hükümetin üzerindedir” diye konuştu.