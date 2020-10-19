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CHP'li Faik Öztrak: DSÖ'ye verdiğiniz neyi bu milletten saklıyorsunuz?

"Türkiye Cumhuriyeti artık anayasal bir devlet olmaktan çıktı, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüştü"

19 Ekim 2020 16:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili verilere dair "DSÖ'ye verdiğiniz neyi bu milletten saklıyorsunuz" dedi.

Öztrak, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılama kararını tanımamasına tepki gösterirken, "Hâkimler sarayın tetikçiliğine soyunmuş. Türkiye Cumhuriyeti artık anayasal bir devlet olmaktan çıktı, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüştü" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı başlattığı boykota da değinen Öztrak, "Şimdi de Suudi Arabistan çıkmış Türkiye'ye boykot çağrısı yapıyor. Bu çağrıya Fas'tan Cezayir'e kadar tarihi bağlarımız olan diğer Kuzey Afrika ülkeleri de katılıyor. Ama bu boykota karşı Saray ittifakının gıkı çıkmıyor" şeklinde konuştu.

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