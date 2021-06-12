CHP'li Erkan Aydın: Sanayi atıkları Marmara Denizi'ni kirletiyor

Sanayi atıklarının Karsak Deresi üzerinden Marmara Denizi'ne döküldüğünü söyleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Bursa'daki derelerin ıslahı için bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Bursa'daki derelerin ıslahı çalışma yapılıp yapılmadığı konusunu TBMM gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sanayi atıklarının bu dereye boşaltılmaması ve boşaltan tesislerin de biyolojik arıtma tesisleri yapması gerekliliğine dikkat çekti.

Kestel'de Mandıras, Yenişehir'de Kocasu ve Boğazköy Barajı'nın büyük oranda kirli olduğunu dile getiren Erkan Aydın,"Karacabey Canbalı deresinden de atık su akıyor. Derelerin temizlenmesi, sanayi atığı boşaltan işletmelerinin acilen biyolojik arıtma tesisi yapması gerekli. Ancak denizi, dereleri, gölleri kirlilikten korumak için zaman geçiyor" diye konuştu.

Aydın, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Marmara Denizi'ni de kirleten Karsak Deresi'nin ıslahı için bir çalışmanız ya da planlamanız var mıdır? Mandıras, Kocasu, Canbalı derelerinin temizlenmesi için bir çalışma yapacak mısınız? Boğazköy Barajı'nın kirli suyunun temizlenmesi için bir projeniz bulunmakta mıdır? Bursa'daki derelerin tamamının ıslahı için bir proje hazırladınız mı?"