CHP'li Eren Erdem: Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarihi farkla seçimi kazanabileceği gerçeğiyle karşı karşıyayız

CHP Parti Meclis Üyesi ve 26. Dönem İstanbul milletvekili Eren Erdem, 6 muhalefet partisinin bugün açıklayacağı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' çalışması hakkında, "Türkiye’yi, ne sivil ne de askeri hiçbir şekilde vesayetin teslim alamayacağı kudretli bir demokrasiye geçişin formülü açıklanacak" dedi.

Altı partinin genel başkanının bir araya gelmesinin Türkiye için tarihi bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:

“Tayyip Erdoğan, liderlerin bir arada oturma geleneğini ortadan kaldırmıştır. Türkiye’yi şahıs devleti haline getirmiştir. Buradan çıkışın yolu müzakereyi geliştirecek masalar kurabilmektir. Bu masayı, altıyı ters çevirip dokuzla özdeşleştirerek magazinsel içeriklerle hafifletme çabalarına karşı çıkmalıyız. Türkiye’de siyaset modeli değişiyor. Ortak akılla Türkiye’nin yönetildiği günleri inşa edeceğiz.” Altı partinin Türkiye’de bir dönemi kapatmak için bir araya geldiğini belirten Erdem, “Seçimden sonra Türkiye’nin otoriter popülist siyaset dönemi bitecek. Çoğulcu geniş katılımcı bir demokrasiye geçiş yapılacak” diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu’nun tarihi farkla seçimi kazanabileceği gerçeğiyle karşı karşıyayız"

Cumhuriyet'ten Dilan Aykıran'ın haberine göre, AKP-MHP oylarının yüzde 40 civarında olduğunu belirten Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, “Mutabakat masasının da kabul etmesi halinde Türkiye’nin bugün içine girmiş olduğu 60’a 40 makasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarihi farkla seçimi kazanabileceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. İttifak sisteminin oluşmasında olağanüstü emek vermiş, devleti iyi tanıyan, ittifakın protokollerine bağlılık konusunda kimsenin tereddüt duymayacağı akil bir isimdir” dedi.

"Ucube sistemden nasıl bir sisteme geçeceğimiz anlatılacak"

Erdem, bugün yapılacak “güçlendirilmiş parlamenter sistemi” toplantısı için şu açıklamayı yaptı: “Öncelikle yeni bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem üzerinden ilk adım atılacak. Bu ilk adımla beraber bugün Türkiye’nin temel sorunu olan ucube sistemden nasıl bir sisteme geçeceğimiz anlatılacak. Türkiye’yi, ne sivil ne de askeri hiçbir şekilde vesayetin teslim alamayacağı kudretli bir demokrasiye geçişin formülü açıklanacak.”

"Hiçbir siyasi parti yok sayılmıyor"

Millet İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceği tartışmalarını değerlendiren CHP’li Eren Erdem, mutabakat metninin ittifak dışındaki birçok siyasi partinin savunduğu temel değerleri içerdiğine vurgu yaptı. Erdem, “Bugün güçlü bir parlamenter demokrasiyi HDP’nin de diğer siyasi partilerin de savunduğunu görüyoruz. Burada hiçbir siyasi partinin yok sayılmadığını vurgulamak lazım. Mutabakat metni ortaya çıktıktan sonra diğer partilerin de değerlendirmeleri olacaktır. Meseleyi partiler üzerinden değil geniş toplum kesimi üzerinden değerlendirmek lazım” açıklaması yaptı.