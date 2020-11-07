CHP'li Eren Erdem'den tepki: İyisi mi kapatın Merkez Bankasını; nasılsa bir işe yaramıyor artık

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün gece ani bir kararla görevinden alınmış yerine, eski bakan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atanmıştı. CHP PM Üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kararı eleştirdi.

Erdem, "Piyasa kurallarına göre davrananı görevden alır. Sarayın kurallarına göre davrananı da görevden alır. İyisi mi kapatın Merkez Bankasını... Nasılsa bir işe yaramıyor artık; rezervi de bitti... Az kaldı dostlar! İlk seçimde tüm bu kepazelik son bulacak... Türkiye normalleşecek... İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da, Adana’da, Mersin’de ve 31 Mart’ın tüm kalelerinde nasıl yenildiyse; ilk seçimde yine yenilecek! Türkiye nefes alacak... Az kaldı" ifadelerini kullandı.

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