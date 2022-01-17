CHP'li Eren Erdem: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur; Millet İttifakı kabul ederse, çatı aday olabilir

Eren Erdem'in açıklamaları şöyle:

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Eğer Millet İttifakı masası kabul ederse, ittifakın çatı adayı olabilir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu siyasal ve ekonomik krizinden çıkışının tek yoludur. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, tarihin en derin bunalımı ve devlet krizi yaşanıyor. Millet İttifakı'nın tüm liderleri bu deneyime sahip. Ve Kemal Bey, bana göre; en doğru isim.

Bir tarafta tüm devleti kendi malı mülkü kabul eden ve tüm kararları danışmanlarıyla veren Erdoğan ve Erdoğan'dan kaynaklanan ekonomik kriz var. Diğer yanda 27 yıllık devlet tecrübesiyle siyasi kadrolarla yürüyen; Türkiye'nin önüne yeni bir anayasal seçenek koyan Millet İttifakı'nın akil ismi Kemal Kılıçdaroğlu. Partili Cumhurbaşkanı seçim vakti meydan meydan gezip, muhalefete ağır küfürler edecek. Kemal Bey ise dostlarımızla birlikte; bu düzenin nasıl değiştirileceğini, ekonominin nasıl iyileşeceğini anlatacak. Bu millet elbette sandıklara koşacak ve Millet İttifakı'nın çatı adayı olması halinde Kemal Bey tarihi fark atacak!"

"Bizim bir sistem önerimiz var"