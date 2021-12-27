CHP'li Erdoğdu'dan 'kur korumalı mevduat sistemi' yorumu: Şu anda Çiftlik Bank ekonomisi var; bir süre sonra yeni üye gelmedikçe büyük çöküş olacak

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, dövize endeksli mevduat sistemi ile ilgili ''Yapılan şey bir Titan Zinciri oluşturmaktır. Şu anda Çiftlik Bank ekonomisi var. Çiftlik Bank ilk kurulduğunda herkes ne kadar mutluydu. Alttan yeni üye geldikçe para geliyordu bu da onun gibi bir şey. Bir süre sonra yeni üye gelmedikçe büyük çöküş olacaktır'' dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütleriyle iltisaklı personel iddiasına ilişkin özel teftiş başlatıldığının hatırlatılması üzerine Erdoğdu, ''Biz kimseyi adli sicil kağıdı olmadan, güvenlik soruşturmasından geçirmeden işe almıyoruz. İBB'nin 86 bin çalışanı var çoğu AK Parti zamanında girmiş insanlar. Süleyman Soylu'ya baktığımızda şimdiye kadar söylediği onlarca şeye istinaden söylüyorum kim bu 500 kişi hemen gereğini yapacaksın. Üstelik bana niye adli sicil temiz kağıdını gönderdin." ifadelerini kullandı.

Karar'a konuşan Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları şöyle:

"Satın alma gücünü artırmıyorsanız fiyat artırmanın bir anlamı yok"

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olmasının bir anlamı olmadığını belirten Erdoğdu, ''Eğer bir ülkede reel ücreti, satın alma gücünü artırmıyorsanız fiyat artırmanın bir anlamı yok. Popülist siyaset, hoş görünüp böyle kabul görelim bana kişisel olarak çok uymuyor. Alan çok alıyor alamayan hiç alamıyor. Bir dönem ülke protein ihtiyacını tavuk etiyle idare etti. Tavuk, yumurta, un ucuzdu, şuan her şey çok pahalı artık tavuk eti bile lüks oldu. Doğuya gittiğimiz de söyledikleri bir çuval un oluyor. Doğu'da halk hala kendi ekmeğini kendi yapıyor. 1 çuval un bir hafta içinde 250 liradan başladı 400 lirayı buldu. Geçen yıl 120 liraydı. Enflasyon sepetini oralarda bir ton kömür, bir çuval un ve mazotun litresi oluşturuyor'' şeklinde konuştu.

Yıldıray Oğur'un, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dövize endeksli TL mevduat sistemini duyurmasının ardından doların hızla düşmesiyle birlikte muhalefet karambole mi düştü?" sorusuna Erdoğdu şöyle cevap verdi:

"Mühim olan ekonomisi öngörülebilir bir politikası geliştirmektir"

''Ekonomiyi kötü yönetmek kendileri dahil herkesi karambolde bırakmaktır. Mühim olan ihtiyatlı bir şekilde sürpriz olmayan bir ekonomi beklentisidir. Ekonomisi öngörülebilir bir politikası geliştirmektir. Bugün FED'e baktığımızda 0.25 arttıracaklar bunu 2 yıl öncesinden duyuruyorlar. Döviz kuru 18'e çıkıp 11 liraya indirip muhalefeti karambolde bıraktık gibi görüyorlarsa buna başarı diyorlarsa evet çok başarılı, şok olduk.''

"Enflasyon üç haneye gidiyor"

Kur korumalı mevduat sistemini Titan Zinciri oluşturmaya benzeten Erdoğdu, ''Şu anda Çiftlik Bank ekonomisi var. Çiftlik Bank ilk kurulduğunda herkes ne kadar mutluydu. Alttan yeni üye geldikçe para geliyordu bu da onun gibi bir şey. Bir süre sonra yeni üye gelmedikçe büyük çöküş olacaktır. Şuan itibariyle döviz kurunu tutmak için Merkez Bankası'nın iyice erimiş rezervleri daha da eritiliyor. bir ülkenin para birimi diğer ülkenin para birimine göre satın alma gücünü kaybederse enflasyon vardır. İlk bakacağımız şey enflasyondur. Bunlar neden TÜİK üzerinden düşük açıklıyorlar, enflasyon bütün bunları belirleyen temel gösterge de ondan. TÜİK yüzde 20 açıklamış daha nitelikli mal sepeti derinlikli olan araştırma grubu yüzde 59 ölçtü. Bu fiyat 8 lirayken üstelik, 4 ocakta tekrar açıklanacak. Türkiye reel olarak 100 puan üzeri bir enflasyona koşuyor. Bir taraftan enflasyona yüzde 20 diyorsunuz bir yandan asgari ücreti yüzde 50 artırıyorsunuz. Ücretler genel seviyesini yüzde 50 artırmanız lazım. Enflasyon üç haneye gidiyor. Bu gidiş durdurulamazsa enflasyon yüzde 100'ü geçecek bu TL bir kat daha değer kaybedecek demektir."

"Merkez Bankası rezerv mekanizması ile döviz satıyorlar ve vatandaşı inandırmaya çalışıyorlar"

''Merkez Bankası'nın amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Kur hareketleri istikrarı bozucu olduğu zaman Merkez Bankaları piyasaya girer duruma göre döviz alır ya da satar. Şeffaf bir Merkez Bankası ben döviz satım ihalesi açtım şu fiyattan bana teklif verin der ama bunu yapmıyor arka kapıdan komu bankalarına para veriyor. Kamu bankaları da piyasaya girip döviz satıyorlar. Lütfi Elvan ve Naci Ağbal izlediği iktisat politikası daha kabul görebilirdi bu yüzden görevden oldular. Merkez Bankası rezerv mekanizması ile döviz satıyorlar ve vatandaşı inandırmaya çalışıyorlar. Vatandaş satmış değil. Merkez Bankası'nın bilançosundan alınan ve satılan dövizi göreceğiz. Ama kimlerin aldığını bizim teknik olarak görmemiz mümkün değil.''