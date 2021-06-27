CHP'li Erdoğan Toprak: Vefat sayıları ile oynandığı, COVID-19 vakalarının gizlendiği yönündeki öngörüler doğrulandı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, TÜİK’in her yıl açıkladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin 2020 yılı verilerinin ertelenmesine ilişkin olarak, "Vefat sayıları ile oynandığı, COVID-19 vakalarının gizlendiği yönündeki öngörüler, TÜİK’in bu tavrıyla doğrulandı. Ortada ölen yurttaşlarının kaydını tutamayan, ölüm nedenini gizleyen, halkına ve dünyaya yalan söyleyen bir iktidar var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TÜİK’in 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00'da yayınlayacağını ilan ettiği "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 2020" bültenini yayınlayamadığını; idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurduğunu belirtti.

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Toprak’ın, konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Korona vefatlarında belgelerle oynandığı teyit edildi"

"Bilim insanları ve tabip odalarının korona vefatlarında ölüm belgeleriyle oynandığı; korona kaynaklı pek çok ölümün, başka bir hastalıktan ölüm olarak kayda geçirildiği yönündeki görüş ve değerlendirmeleri, veri açıklamanın belirsiz süreyle ileriye ertelenmesi kararıyla teyit edilmiştir. İdari kayıtlardan üretilen istatistiklerin tamamlanamadığı bahanesi, tam bir idari çöküş ve beceriksiz yönetim itirafıdır.

"Bir an evvel turist gelmesi için Erdoğan, TÜİK Başkanına talimat vermiş olabilir"

Bu durumda üç ihtimal söz konusudur. Sağlık Bakanlığı ve bu kayıtları tutan kuruluşların TÜİK’e ilettiği verilerde ciddi tutarsızlıklar, çelişkiler vardır ve TÜİK işin içinden çıkamamıştır. Ya da iktidarın kendi birimleri birbiriyle anlaşmazlık içindedir ve birbirinden veri gizlemektedir. Yani, ölüm ve ölüm nedeni belgeleri üzerinde oynanmasına zemin hazırlamak üzere zaman kazanılmaya çalışıldığı için istatistiklerin açıklanması ertelenerek, gerçeğin örtülmesi amacıyla TÜİK’e rakamlar iletilmemiştir. Üçüncü ihtimal ise iktidarın bir an evvel turist gelmesi ve turizmden acil döviz beklentisi nedeniyle, korona salgını ve ölümlerin gerçek boyutlarının ortaya çıkmaması için bizzat iktidar tarafından TÜİK’e bu rakamları açıklamaması için siyasi talimat verilmiştir. Merkez Bankası Başkanı'na telefon açıp temmuz-ağustosta faizi indirmesini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TÜİK Başkanı'na da 'Almanya’dan, Rusya’dan turist gelecek, koronadan ölüm istatistiklerini açıklamayın' emrini vermiş olmasıdır.

"TÜİK, saygınlıkta dibe vurmuştur"

Tek kişilik sistem ve yönetim zihniyeti açısından böyle bir talimat şaşırtıcı olmaz. Üç ihtimalde de durum çok vahimdir. Enflasyon, işsizlik, büyüme hızı verilerindeki çelişki ve tutarsızlıklarla içeride ve dışarıda zaten ağır güven, itibar ve inandırıcılık kaybı yaşayan TÜİK, salgının zirveye çıktığı 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınlamayı erteleyerek saygınlıkta dibe vurmuştur. Vaka sayıları ile oynamayı adeta alışkanlık haline getiren iktidar, birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünü erken açarak toplum sağlığını hiçe saydığı gibi, şimdi de ölüm sayılarını ve nedenlerini gizleyerek, turist avına çıkıyor.”