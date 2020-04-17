CHP'li Erdoğan Toprak: Varlık Fonu'na verilen imtiyazlar ülkenin bağımsızlığı için büyük tehdit

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, torba yasa ile Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) istediği şirketi satın alıp, ortak olacak düzenlemenin amacının, iktidarın 'yandaş şirketler'i kurtarmak olduğunu dile getirdi. Toprak, Türkiye Varlık Fonu'na verilen imkânların, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği adına büyük tehlike ve tehdit olduğunu söyledi.

Erdoğan Toprak, AKP'nin MHP desteğiyle TBMM’den geçirdiği Torba Yasa’da Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) geniş muafiyet ve imtiyazlar getirildiğini belirterek, yapılan değişikliklerin, adeta “yangından mal kaçırma” olduğunu dile getirdi.

Erdoğan Toprak şunları söyledi: "İktidar tarafından Korona salgınıyla ekonomik mücadele önlemleri adı altında hazırlanan Torba Yasa’da, ekonomiye, çalışanlara, geniş yoksul kesimlere yönelik bir düzenleme yer almadı. 3 ay işçi çıkartma yasağıyla maskelenen, gerçekte çalışanları sınırsız şekilde ücretsiz izne çıkartma imkânı, yasal hale getirildi. İktidar bu durumdaki çalışanları günlük 34 lira 42 kuruş sadakayla avutmayı vaat ederken asıl milyarlarca dolarlık büyük operasyon TVF yasasında yapıldı. TVF’ye çok geniş ve denetimsiz imtiyazlar verildi.



TVF, üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına şirket kontrolünü sağlayacak alım, satım, ortaklık, sermaye aktarma, devralma işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri ve ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı” hükümlerinden muaf oldu.

Yapacağı işlemler için hesap vermeyecek ve denetlenmeyecek

Ayrıca TVF’ye üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerde yasanın ‘Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması’ başlıklı maddesinden de muafiyet getirildi. Yani TVF Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda dilediği şirketlere ortak olacak, hisse alacak, sermaye koyacak, satın alacak, devralacak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun küçük hissedarları, ortakları koruyan hükümlerinden imtiyazlı şekilde muaf olacak. Yapacağı işlemler için hesap vermeyecek, denetlenmeyecek.

"Milyar dolarlık Çinli şirketler için kelepir"

Ayrıca Mart sonunda Çin Devlet İhracat Garanti Sigortası ve Finansman Kurumu Sinosure ile TVF arasında imzalanan 5 milyar dolarlık mutabakatın hemen ardından bu düzenlemelerin süratle yasalaştırılması dikkat çekicidir!

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Bu mutabakatla Sinosure, Çinli sanayi, petrokimya, lojistik, madencilik, altyapı şirketlerine, TVF elindeki kamu ve özel şirketlere ortak olma, devralma, satın alma, iştirak imkânı için ilk etapta 5 milyar dolarlık bir finansman desteğini devreye sokuyor. Sinosure bu çerçevede TVF’ye Çinli şirketleri tavsiye etmeyi, yapacakları satın almaların finansmanını garanti ve taahhüt ediyor. Salgın nedeniyle kamu-özel pek çok şirketin borsa-piyasa değeri, hisse senedi fiyatları dibe vurdu.



Milyar dolarlık Çinli şirketler için sudan ucuz-kelepir hale geldi. Önümüzdeki günlerde çok sayıda kamu-özel şirketin, enerji, ulaşım, lojistik, madencilik, petrokimya, gıda sanayii şirketlerinin el değiştirdiğine, TVF aracılığıyla yasalardan muaf ve denetimsiz alınıp-satıldığına, devredildiğine ya da ortak edildiğine tanık olabiliriz.

"Kapitülasyon imtiyazlarından daha ileri düzeyde"

TVF’ye Torba Yasa ile tanınan bu imkânlar, Osmanlı’nın batılı sermayedarlara, bankerlere verdiği kapitülasyon imtiyazlarından da ileri düzeyde. Tüm bunlar ulusal ekonomi ve milli sanayinin korunması, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği adına çok büyük bir tehlike ve tehdittir. İktidarı iyi niyetle uyarıyorum.”