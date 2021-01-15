CHP'li Erdoğan Toprak'tan TFF'nin yabancı sayısı kararına tepki: Ülke futbolunun idam fermanıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Nihat Özdemir'in açıkladığı yabancı sınırının ligin ikinci yarısı için 14'ten 16'ya çıkarılması kararına ilişkin olarak,"Ülke futbolunun idam fermanıdır" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili, eski Gençlik ve Spor Bakanı Erdoğan Toprak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararla sezonun ikinci yarısında takım kadrolarındaki yabancı futbolcu sayısının 14’ten 16’ya çıkartılmasını değerlendirerek, "Bu karar Milli Takım'ın çöküşüne zemin hazırlayacaktır" dedi.

Toprak,“TFF Başkanı Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıkladığı bu kararın kulüplerin isteği doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade ederek savunuyor. Mevcut durumda bile 14 yabancı futbolcu olanağı yerli oyuncuların takımda yer bulmasını, sahada olmasını neredeyse imkânsız kılarken, ikinci yarıda yabancı sayısının 16’ya çıkartılması, ülke sporu ve genç yetenekli yerli sporcuların yetişmesi, keşfedilmesi, kulüp kadrolarında yer bulabilmesi adına vahim sonuçları olacak bir adımdır. Her konuda sürekli olarak ‘yerli-milli’ söylemini yineleyenlerin, spordaki yabancı aşkının bu boyuta ulaşması, kendi söylemlerinin de inkârı ve iflasıdır" diye konuştu.

Gençlerin ve spora ilgi duyan yeteneklerin önünün kapandığını savunan Toprak, "Gençler spordan soğutuldu, ülke sporu geriledi. Şimdi ülkemizde sevilen, kitlesel izleyicisi olan futbolda aynı zihniyetin yansımasını, takımlardaki yabancı sayısının 16’ya kadar çıkartılmasıyla görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu karar, ülke futbolunun idam fermanıdır"

Toprak şöyle devam etti:

"Sözde özerk federasyonların siyasallaştırılıp, partizanlaştırıldığı, statlarda, spor salonlarında bile siyaset gölgesinin olağanlaştırıldığı bu spor politikalarıyla Türk sporuna da tarihinin en ağır hasarı verilmiştir. TFF’nin aldığı bu son karar, ülke futbolunun, milli takımların idam fermanıdır. Spora gönül vermiş, umutla keşfedilmeyi, takımda kendisine yer bulmayı bekleyen pırıl pırıl gençlerimizin, yeteneklerimizin yüzlerine tüm kapıları kapatmaktır!”

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