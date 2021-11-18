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CHP'li Engin Özkoç'tan EGM'ye: Milletin aleyhine gördüğüm her karanlık noktayı araştırmak benim görevim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolombiya'da yakalanan uyuşturucu iddialarıyla ilgili CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu

18 Kasım 2021 00:40

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuş... Ben milletvekiliyim, milletin vekiliyim. Milletin aleyhine gördüğüm her karanlık noktayı araştırmak benim görevim. Hiçbir tehdit ve baskı beni yolumdan döndüremeyecek” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan ‘adli yardımlaşma talep ettik, cevap alamadık’ dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den 'adli yardımlaşma' talep ettik diyor. Hangisi doğru?” sorusunu yöneltmişti.

Özkoç’un paylaşımı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yeni bir açıklama yaptı. EGM açıklamasında, Kolombiya’nın Türkiye’nin adli istinabe talebine yanıt vermediği belirtilirken, “CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Bunun üzerine Özkoç da sosyal medya hesabından EGM’nin suç duyurusunda bulunacağına ilişkin haberi alıntılayarak bir mesaj paylaştı. Özkoç’un mesajı şöyle:

“Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuş... Ben milletvekiliyim, milletin vekiliyim. Milletin aleyhine gördüğüm her karanlık noktayı araştırmak benim görevim. Hiçbir tehdit ve baskı beni yolumdan döndüremeyecek!”

TIKLAYIN | Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama

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