CHP’li Engin Altay'dan "Ben olsam o gazeteciye iki tokat atardım" sözüne düzeltme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Ben senin yerinde olsam var ya o gazeteciye iki tokat atardım, şerefsizim atardım” dedi. Altay daha sonra bu sözlerini düzelttiğini ifade etti.

TBMM’de 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün akşam Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeler devam ederken CHP’li Engin Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Katar ziyaretinde sorulan bir soruya tepki gösterdi. Altay, ziyarette bir gazetecinin Çavuşoğlu’na “Para istemeye mi geldiniz?” şeklindeki sorusunu hatırlattı ve şunları söyledi:

"Ben senin yerinde olsam var ya o gazeteciye iki tokat atardım, şerefsizim atardım. Bu millet, eğer devlet o hâle geldiyse… 1960’ı hatırlamanız lazım, 1960’lı yıllarda bu millet ekonomik krizi çözmek için Sayın Bakan, parmağındaki alyansını, kolundaki bileziğini devletine vermiş bir millettir. Katar’da dilenme, bir sıkıntın varsa milletçe devletin yanında ve arkasında durmasını biliriz."

TBMM tutanaklarına göre, Altay’ın bir gazeteciye yönelik şiddet kullanma tavsiyesi CHP sıralarından alkış aldı. Çavuşoğlu Altay’ın bu şekildeki ifadelerine herhangi bir yanıt vermedi. Engin Altay, oturumun sonuna doğru yaklaşılırken bu ifadeleri düzelttiğini söyledi:

"Ben, biraz önce, Sayın Bakan’a Katar'da 'Para istemeye mi geldiniz?' diyen gazeteciye çok sert, okkalı cevap verirsiniz mealinde '2 tokat atardım' dedim, onu düzeltmemiz lazım. Çünkü şiddetin her türlüsüne, özellikle gazetecilere yönelik şiddete karşıyız, kayıtlara geçsin efendim. "