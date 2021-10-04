CHP'li Emir: Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerini zayıflatarak vatandaşın özel hastaneye gitmesini teşvik ediyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerini zayıflatarak vatandaşın özel hastaneye gitmesini teşvik ediyor." görüşünü savundu. Emir, "566 özel hastanedeki tıbbi cihaz sayısı, 900 devlet hastanesindeki tıbbi cihaz sayısından fazla" bilgisini paylaştı.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "566 özel hastanedeki tıbbi cihaz sayısı, 900 devlet hastanesindeki tıbbi cihaz sayısından fazla. Aynı şekilde, nitelikli hasta yatağı oranında da özel hastaneler epey önde. Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerini zayıflatarak vatandaşın özel hastaneye gitmesini teşvik ediyor." ifadesini kullandı.