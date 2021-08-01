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CHP'li Emir: İktidar, THK'nın çöküşünü planlı bir şekilde hazırladı

01 Ağustos 2021 11:15

CHP milletvekili Murat Emir, kayyım tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'na ilişkin olarak, "İktidar, THK'nın çöküşünü planlı bir şekilde hazırladı" değerlendirmesini yaptı. 

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Kurumu'nun çöküşünü 5 yıl önce TBMM'de gündeme getirdik. 5 yıl önceki soru önergelerimiz halen yanıtlanmadı. İktidar THK'nın çöküşünü planlı bir şekilde hazırladı." görüşünü savundu. 

THK'nın iktidar tarafından bilinçli bir şekilde çöküşe sürüklendiğini söyleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 5 yıl önce verdikleri ve halen yanıtlanmayan soru önergelerini hatırlattı. Emir, 30 Mart 2016 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sundukları önergenin halen yanıtlanmadığını ifade etti.

CHPTHKMurat Emiriktidar
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