CHP'li Emir: Herkes biliyor ki Saray’ın kin ve intikam duygusu bitmeden Kavala özgürlüğüne kavuşamayacak

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Osman Kavala kararına ilişkin olarak, "Herkes biliyor ki Saray’ın kin ve intikam duygusu bitmeden Kavala özgürlüğüne kavuşamayacak." değerlendirmesini yaptı.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Osman Kavala tam 1574 gündür demir parmaklıklar arkasında… Bağımsız yargımız Osman Kavala içerde kalsın diye boyuna yeni suçlar uydururken hukuk katlediliyor. Herkes biliyor ki Saray’ın kin ve intikam duygusu bitmeden Kavala özgürlüğüne kavuşamayacak." ifadesini kullandı.